'La trifulca de Alsasua es una excusa para acusar de terrorismo'

18/11/2016

Por otro lado, Pello Urizar, secretario general de Euskao Alkartasuna, asegura que aunque la situación aquí sea mejor que en el Estado, Euskadi no es un oasis.

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, cree que la trifulca del bar de Alsasua ha sido un montaje interesado, que se ha utilizado como excusa para lanzar acusaciones de terrorismo.

Por otro lado, Urizar ha subrayado que aunque en Euskadi la situación no sea tan mala como en algunos puntos del Estado, esto no es un oasis. El líder de EA considera que la referencia debe ser el norte de Europa y no el Estado español.

Con motivo del 30 aniversario de Eusko Alkartasuna, Urizar ha asegurado que la formación seguirá formando parte de la coalición EH Bildu, mientras su militancia así lo decida.