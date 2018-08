Política

Galdos cree que EA y la izquierda abertzale apuestan por el frentismo

23/06/2010

El presidente de Hamaikabat critica que el documento firmado por EA y la izquierda abertzale no contiene ningún emplazamiento a ETA.

El presidente de Hamaikabat (H1!), Iñaki Galdos, ha criticado que el documento de confluencia entre EA y la izquierda abertzale no contenga ningún emplazamiento a ETA para que abandone las armas y ha considerado que ambas formaciones se han embarcado en una "apuesta por el frentismo".



Galdos ha ofrecido hoy una rueda de prensa en Donostia para hacer un balance del primer año de actividad de este partido escindido de EA.



El líder de Hamaikabat ha augurado que EA y la izquierda abertzale concurrirán conjuntamente a las elecciones municipales y forales de 2011 y que su colaboración no se quedará ahí, sino que cristalizará en un futuro en un nuevo "partido o movimiento".



Galdos ha criticado que en el documento presentado el domingo su antiguo partido haya asumido el relato histórico "clásico" de la izquierda abertzale.



El documento no cita a ETA pero sí, en cambio, habla "explícitamente" de la excarcelación de sus presos, lo que a juicio de Galdos constituye una "asimetría importante".