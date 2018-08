Política

Sistema de pensiones

La oposición no se fía de que Zapatero respete el Pacto de Toledo

Redacción

05/07/2010

Zapatero ha respondido a la acusación de Rajoy exigiéndole que "se moje" en los temas fundamentales de la economía y que presente alternativas, a lo que Rajoy ha replicado con cinco propuestas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprometido a buscar el consenso parlamentario en la reforma del sistema de pensiones, pero el líder de la oposición, Mariano Rajoy ha puesto en duda que respete el Pacto de Toledo.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Zapatero ha destacado que en materia de pensiones no habrá una iniciativa exclusiva y propia del Gobierno y que el Ejecutivo está a la espera de que el Parlamento establezca sus conclusiones para después determinar si la reforma se tramitará como proyecto de ley con el acuerdo de los grupos parlamentarios.

El presidente del Gobierno ha respondido a la acusación de Rajoy exigiéndole que "se moje" en los temas fundamentales de la economía y que presente alternativas, a lo que Rajoy ha replicado con cinco propuestas: no congelar las pensiones, no subir el IVA, no bajar los sueldos de los funcionarios, incluir en la reforma laboral regular la negociación colectiva y la formación y no subir más impuestos.

El portavoz de ERC, Joan Ridao ha reprochado también al presidente el haber "reventado" el Pacto de Toledo y le ha acusado de generar confusión después del "decretazo social" y la reforma laboral.

Cruce de reproches entre De la Vega y Saénz de Santamaría

Por la tarde, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Gobierno es "la imagen viva de la soledad parlamentaria y del aislamiento social", a lo que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega le ha replicado que "el que está solo es el que dice no a todo".