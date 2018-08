Política

Euskobarómetro

El 59% de los vascos está a favor de un referéndum sobre independencia

Agencias | Redacción

09/12/2016

En la consulta, un 39% votaría que no, frente a un 31% a favor del sí.

El referéndum sobre la independencia de Euskadi tiene el apoyo de un 59% de los ciudadanos vascos, según el último Euskobarómetro. Un 39% votaría en contra de la independencia, y un 31% sería favorable a esa opción en la consulta.

Estos son algunos de los datos recogidos en el Euskobarómetro correspondiente a octubre de 2016. El estudio, confeccionado a partir de 800 entrevistas realizadas entre los días 3 y 27 de ese mes, ha sido presentado este viernes en Bilbao por el profesor de la UPV/EHU, Francisco Llera.

En cuanto al modelo de Estado, un 67% apoya la fórmula actual o un escenario federal, y un 37% votaría "no" en caso de celebrarse un nuevo referéndum sobre la Constitución, frente al 27% del "sí".

Entre las preocupaciones de los vascos, el empleo sigue siendo la primera, aunque ha caído 14 puntos desde enero (56%). Les sigue las desigualdades y el bienestar (16%) y la situación política (10%). Además, aunque un 83% de los ciudadanos de Euskadi asegura sentir los efectos de la crisis, la tasa desciende ligeramente en el último año.

Euskadi como nación



El informe constata que, en el marco de "una división crónica" entre nacionalistas (46%) y no nacionalistas (50%), las diferencias entre ambos grupos se vuelven a ajustar en el último año, con un avance de 7 puntos de los primeros y un retroceso correlativo de los segundos de 4 puntos.

Tres de cada cinco vascos mantienen la compatibilidad de identidades vasca y española, con un predominio de la dualidad equilibrada vasco-española (36%), a la que se añade el "sesgo" del sentimiento vasquista (22%) que es "muy superior" al españolista (2%).

Por su parte, el "españolismo extremo" se mantiene en un 5%, mientras que "el exclusivismo vasquista" sigue siendo la identidad expresada por algo menos de un tercio de los vascos.

En función del estudio, mientras hace una década una mayoría del 55% de los vascos veía bien una definición de Euskadi como nación en la eventual reforma del autogobierno, en la actualidad el acuerdo con que se produzca este reconocimiento se ha reducido hasta el 47%, con un retroceso de 8 puntos en la última década.

Esta idea es apoyada por el 76% de los nacionalistas, pero también por casi una cuarta parte de los no nacionalistas. Frente a ellos, un 35% de los encuestados rechaza esa posibilidad, tras un incremento de 13 puntos en la última década, sobre todo, entre los no nacionalistas (57%). Finalmente, uno de cada diez no se decantan por ninguna de las dos preferencias y otro 7% no se pronuncia al respecto.

El Gobierno Vasco mejora su nota

La gestión del Gobierno Vasco encabezado por el lehendakari Iñigo Urkullu logra las opiniones positivas de un 49% de los encuestados, lo que representa un aumento de 15 puntos en los últimos nueve meses. Por su parte, los escépticos retroceden hasta el 35% y las opiniones negativas se reducen el 12%. El Ejecutivo vasco obtiene de media una calificación de 5,8 puntos (en una puntuación de 1 a 10), que mejora en cuatro décimas la nota de principios de año.

Pese a que constata la "desafección política" de los ciudadanos, el informe destaca que, por primera vez, un grupo de líderes políticos obtiene el aprobado de la ciudadanía, el integrado por Miren Larrion (EH Bildu), Iñigo Urkullu (PNV), Alberto Garzón (IU), Nagua Alba (Podemos) y Andoni Ortuzar (PNV).

Por otro lado, el Euskobarómetro indica que un 63% de los vascos muestra su rechazo total a ETA, lo que supone mantener un récord histórico.

En relación a los presos, un 40% apoya que todos los miembros de la organización armada que se arrepientan y expresen su decisión de abandonar las armas se beneficien de medidas de reinserción social. Sin embargo, un 29% defiende el cumplimiento íntegro de las penas, una opinión que ha crecido en 10 puntos en los últimos nueve meses.

