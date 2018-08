Etxerat exige el fin de la dispersión de los presos

Política

10/12/2016

La cadena humana, al igual que otros actos similares en Vitoria-Gasteiz y Baiona ha sido convocada por Etxerat coincidiendo con la conmemoración hoy del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Unas doscientas personas han participado hoy en Pamplona en una cadena humana en la que, unidas por pañuelos blancos, han instado al fin de la política de la dispersión de los presos de ETA, una "medida excepcional" que perjudica tanto a los condenados como a sus familias.

La cadena humana, en la que han participado políticos como Koldo Amezketa (EA) o Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha rodeado de forma silenciosa el Paseo de Sarasate, que une los edificios de las sedes del Gobierno de Navarra y del Parlamento Foral, y ha mostrado en los pañuelos que unían a cada participante con el siguiente el lema "dispertsioastop", para pedir el fin de la dispersión.

En nombre de Etxerat, Iñigo Elizegi ha lamentado la "ruleta rusa" a la que se ven obligados los familiares de estos presos, que todas las semanas hacen "cientos y miles de kilómetros" para visitarles.

"Nos ha tocado ser familiares, no hemos elegido ser familiares", ha dicho para subrayar los perjuicios añadidos a la estricta condena penal de estos presos, quienes ven cómo sus familias se someten al "riesgo de accidentes, coste económico y sufrimiento" en sus visitas, "mas aún cuando hace años ya que en el País Vasco no hay lucha armada y no tiene ningún sentido continuar con esta política" de alejamiento de los presos.