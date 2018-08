Política

Puigdemont: 'Celebraremos el referéndum en 2017 de forma indefectible'

Agencias | Redacción

17/12/2016

El presidente de la Generalitat ha afirmado que "el futuro de Cataluña se escribe con 'd' de democracia".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha querido despejar este sábado cualquier duda sobre la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña y ha asegurado que éste se celebrará en 2017 "de forma indefectible".

Puigdemont ha salido así al paso de las declaraciones efectuadas ayer por la presidenta de la Diputación de Barcelona y presidenta del Consell Nacional del PDeCAT, Mercè Conesa, quien admitió que el referéndum "quizá no se podrá hacer" y que había que ser "realistas".

El presidente catalán ha participado hoy en el acto de presentación de la nueva imagen corporativa del PDeCAT, que ha reunido en Barcelona a medio millar de dirigentes, militantes y simpatizantes, quienes han ovacionado a Puigdemont cuando éste ha declarado: "Celebraremos el referéndum en el año 2017 de forma indefectible".

Puigdemont ha afirmado que "el futuro de Cataluña se escribe con 'd' de democracia" y ha denunciado que aquí los partidos y personas que "no son amigos del régimen" corren el riesgo de no poder presentarse a las elecciones, de no poder votar o de tener que declarar ante un juez.

Ha recordado, en este sentido, que después del referéndum habrá elecciones y que Cataluña "se tiene que gobernar de manera ejemplar", por lo que necesitará organizaciones como el PDeCAT, que "tiene en su ADN la democracia".