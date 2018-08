Política

Manifestación en Bilbao

13 personas de ideologías diversas llevarán la pancarta de la marcha

AGENCIAS | REDACCIÓN

13/01/2017

La red ciudadana Sare ha subrayado que es Sare quien convoca la manifestación y que invita a la sociedad vasca a participar en ella.

Trece personas "que pertenecen a ideologías políticas diversas" portarán la pancarta de la manifestación de este sábado en Bilbao, convocada por la red ciudadana Sare por los derechos de los presos vascos. En vísperas de la movilización, la red ciudadana Sare ha subrayado que "es Sare quien convoca" y que invita a la sociedad vasca a participar en ella.

Esas trece personas serán los portavoces de Sare (Joseba Azkarraga y Bego Atxa), dos expresos (Juan María Olano y Mertxe Galdos), Gentzane Callejo, familiar del preso gravemente enfermo, Jagoba Codó; Alice Leiciaguezahar (Bagoaz), los bertsolaris Alaia Martin y Unai Iturriaga, el pintor Xabier Morras, el profesor universitario Ramón Zallo, la abogada Elisabete Bizkarralegorra, Edurne Brouard, la hija del dirigente de HB asesinado por el GAL, Santi Brouard; y Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea.

El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha insistido en que la manifestación de Bilbao es una iniciativa "plural" y no un acto de la izquierda abertzale.

En declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao, Azkarraga se ha referido a partidos como PNV, Podemos o Ezker Anitza-IU que no han apoyado la manifestación por entender que es una iniciativa de la izquierda abertzale.

"A los que han dicho que no van a tomar parte les mostramos nuestro absoluto respeto, que queremos que sea recíproco porque no se puede justificar la ausencia de la manifestación en base a que supuestamente es una manifestación convocada por una opción política determinada. No es así, la convoca Sare, que es una red ciudadana plural", ha asegurado.

Para Azkarraga, el ejemplo de la pluralidad de Sare son las cien personas que suscribieron el llamamiento a participar en esta marcha o las trece personas que portarán la pancarta, "que pertenecen a ideologías políticas diversas".

Sare sostiene que las previsiones para la manifestación son muy buenas: "Este año hemos conseguido sumar a nuevas caras, a nuevas sensibilidades. Es por lo que, somos optimistas y mañana esperamos que miles y miles de dedos acusadores ocupen el centro de Bilbo".

La manifestación partirá a las 17:30 horas desde la Casilla.

