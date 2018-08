Política

Montilla asegura que Rajoy está escondido para no molestar a CiU

04/07/2010

"Este señor no tiene criterio, no tiene proyecto", ha declarado Montilla, a la vez que animaba a los asistentes del mitin a participar en la manifestación para rechazar la sentencia del Estatut.

El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, ha asegurado que el silencio del presidente del PP, Mariano Rajoy sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Catalunya se debe a que no quiere "cabrear" a CiU, por si le necesita de socio para llegar a la Moncloa.

"Hay alguien que está escondido, Mariano Rajoy. ¨Alguien sabe lo que piensa después de la sentencia? Este señor que no tiene criterio, no tiene proyecto", ha asegurado Montilla en Balaguer

(Lleida).

Según Montilla, Rajoy está pensando en la etapa de 1996-2003, en la que CiU apoyó al Gobierno de José María Aznar.

El presidente de la Generalitat ha animado a los más de 1.000 asistentes al acto a acudir a la manifestación pro Estatut para expresar el rechazo a la sentencia.

Montilla ha subrayado que esta sentencia nunca se tenía que haber producido. "Tenemos un problema, que sólo la voluntad política y la determinación conjunta de las instituciones catalanas y españolas podrán superar sobre la base del diálogo, sobre la base de la negociación, sobre la base del entendimiento".

"Tuve melena, he perdido la melena, pero otra cosa no, las convicciones, las ideas, los principios, estos no, el compromiso con el partido y lo que representa con sus ideas y sus principios al servicio al país, de la mayoría, de los ciudadanos", ha afirmado en el mitin.



Elena Valenciano (PSOE)

La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, ha afirmado hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, es el "único y verdadero peligro" para el autogobierno en Cataluña, pese a que ahora trata de quitarse su "mantra anticatalán".

Valenciano ha identificado la "prudencia" de la que hace gala Rajoy, una vez conocida la

sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso presentado por el PP, con el "miedo" a que se recuerde que fue su partido el que "incendió el debate al grito de ''España se rompe''".



Esteban González Pons (PP)

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, de "intentar engañar a los catalanes" por "prometer lo que no puede dar" cuando "les dice que lo mismo que tenían en el Estatut y el Tribunal Constitucional ha declarado fuera del ordenamiento, se lo puede dar

a través de la ley".

Al respecto, ha recalcado que "si el Tribunal Constitucional ha dicho que determinados artículos del Estatut son inconstitucionales, lo serán estando en el Estatut o estando en una ley, porque la inconstitucionalidad no es por la forma legal, sino por el contenido, y si un contenido es inconstitucional, es igual de inconstitucional en el Estatut que en la ley".