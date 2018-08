Política

El Supremo abre juicio oral contra Homs por la consulta del 9N

AGENCIAS | REDACCIÓN

20/01/2017

El fiscal le acusa de los delitos de prevaricación y desobediencia.

El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el exconseller de Presidencia de la Generalitat y actual diputado de Democràcia i Llibertat (DiL) en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, en relación con la consulta del 9N de 2014 y por delitos de prevaricación y desobediencia.

El auto del Supremo recoge los hechos señalados por el fiscal en su escrito de acusación, en el cual pedía al alto tribunal que le inhabilite para ejercer cargo público durante nueve años por prevaricar en relación con la consulta del 9N y desobedecer al Tribunal Constitucional.

La defensa de Homs tiene ahora diez días para presentar el escrito de defensa. Tras ello, el juicio se celebrará en el plazo de unas semanas, según cálculos de fuentes no oficiales de alto tribunal.

De acuerdo a la doctrina del Supremo, la competencia de este tribunal sobre este caso no decaería ni siquiera si ahora Homs dimitiera como diputado y renunciara así a su condición de aforado.

El juez instructor del caso, Andrés Palomo, ha dictado el auto al apreciar indicios de los citados delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave cometidos por autoridad pública en los hechos señalados por el fiscal en su escrito.

Además, el auto señala que no procede adoptar medidas cautelares "pues no han sido solicitadas por ninguna acusación", y añade que contra su auto no cabe recurso.

