Política

Declaración conjunta

Pujol, Maragall, Rigol y Barrera piden no 'rendirse' a los catalanes

Redacción

08/07/2010

Por su parte, el presidente catalán, José Montilla, ha llamado a la movilización ciudadana para "luchar por la dignidad" de una Cataluña que ha recibido una "agresión".

Los ex presidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Pasqual Maragall, y los ex presidentes del Parlament Joan Rigol y Heribert Barrera han leído hoy una solemne declaración conjunta, en la que han apelado a los catalanes a no "rendirse", no perder la "fe" y defender su "orgullo" en la manifestación del 10-J.

A dos días de la marcha convocada en Barcelona para expresar el rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que recorta el Estatut aprobado por el pueblo catalán, los cuatro ex presidentes han comparecido en el Colegio de Periodistas de Cataluña para hacer público su manifiesto, que Rigol se ha encargado de leer.

En su declaración, los ex presidentes han asegurado sentirse con el "deber" de dirigirse al país en este "trascendente" momento, sin ningún otro móvil que "el patriotismo, el anhelo de progreso económico, social y humano" de Cataluña y la "defensa de la autoestima y la dignidad" del pueblo catalán.

Pese a las rebajas al autogobierno dictadas por el TC, dicen los ex representantes institucionales en este manifiesto, "seguiremos luchando por nuestro reconocimiento como nación, por el respeto y trato no discriminatorio de nuestra lengua y nuestra cultura, por una financiación justa, por todas nuestras instituciones, por todo aquello que es la base de nuestra personalidad propia".

La declaración unitaria de los ex presidentes tiene un especial valor simbólico, ya que representan a cuatro corrientes distintas del catalanismo: Maragall proviene del espectro socialista, Pujol es todavía presidente de Convergència, Rigol encarna la democracia cristiana de Unió, mientras que Barrera fue líder de ERC.

Montilla

Por su parte, el presidente catalán, José Montilla, ha llamado a la movilización ciudadana para "luchar por la dignidad" de una Cataluña que ha recibido una "agresión" con la sentencia del Tribunal Constitucional. "Para luchar por la dignidad de un país se tienen que hacer muchas cosas. Cuando hay una agresión, a veces, hay que salir a la calle. También el Gobierno y el Parlament tienen que hacer su trabajo, que estén a la altura de las circunstancias", ha subrayado Montilla.