Urtaran mantiene la cuestión de confianza pese a la oferta de EH Bildu

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/02/2017

Antes del anuncio del alcalde de Vitoria, EH Bildu le ha tendido la mano para negociar un acuerdo sobre proyectos estratégicos de cambio para la ciudad.

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, mantendrá la votación de la cuestión de confianza del próximo lunes pese a la oferta que le ha hecho hoy EH Bildu.

No obstante, Urtaran ha valorado el cambio de actitud de la coalición abertzale y ha anunciado la apertura de un nuevo tiempo de diálogo con todos los grupos municipales.

Urtaran ha hecho este anuncio después de que la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, Miren Larrión, haya propuesto esta misma mañana al alcalde un acuerdo sobre proyectos estratégicos de cambio para la ciudad y dejar de lado la cuestión de confianza del lunes.

En esta línea, Larrión ha indicado que, junto a PNV y PSE-EE, EH Bildu ha entregado también la propuesta de acuerdo sobre proyectos estrategicos a Irabazi y Podemos "para ayudar a construir y, entre todos, superar este marco y darle la dirección correcta".

Larrión considera que si el alcalde se aviene a acordar esos cambios se restablecería la confianza perdida, que llevó a EH Bildu a votar en contra de los Presupuestos de Vitoria-Gasteiz, al igual que el PP.

"No podríamos votar a favor -de la cuestión de confianza- si Urtaran no responde a nuestra confianza con confianza", ha advertido la portavoz de la formación abertzale, quien ha garantizado no obstante que si se mantiene el pleno del lunes EH Bildu se abstendrá, lo que permitirá al equipo de gobierno en minoría PNV-PSE aprobar el proyecto presupuestario.