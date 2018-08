Política

VISTALEGRE II

La asamblea de Podemos designa hoy al nuevo secretario general

AGENCIAS | REDACCIÓN

11/02/2017

Unos 155.000 simpatizantes, de los más de 450.000 inscritos en Podemos, han participado en la votación, que se cerró ayer, sábado, a las 20:00 horas.

La asamblea de Podemos, que se clausura hoy en el Palacio de Vistalegre de Madrid, va a despejar la incógnita y la posición en la que los militantes quieren ver en el partido a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, quienes a partir de mañana tendrán que cumplir sus promesas de integración.

La asamblea comenzó ayer comenzado con más de media hora de retraso con la llegada al Palacio de Vistalegre de los miembros de la dirección saliente y el saludo del secretario general, Pablo Iglesias, que en este cónclave mide sus fuerzas con el secretario político de la formación morada, Íñigo Errejón.

Con gritos de "Unidad, unidad" que corearon tanto Iglesias como Errejón, "Libertad Bódalo!" y "¡Sí se puede!", comenzó la asamblea.

Pablo Iglesias

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, arrancó la segunda Asamblea Ciudadana de la formación morada con un aviso: "El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo".

Palabras que han fueron recibidas con gritos de "Unidad, unidad" de los militantes sentados en las gradas del Palacio de Vistalegre de Madrid, donde Iglesias reconoció haber cometido muchos errores, pero dijo que este congreso debe ser ejemplo de "fraternidad e inteligencia".

Pablo Iglesias. EFE

"Nadie dijo que fuera a ser fácil, aquí seguimos dispuestos a ganar, dispuestos a hacer frente al mal Gobierno, no se confíen señores del PP, el viento del cambio sigue soplando", exclamó.

Orígenes

El mensaje principal de su intervención en la II Asamblea Ciudadana fue que el partido morado no debe olvidar sus orígenes ni intentar parecerse a los "viejos partidos".

"No podemos olvidarnos de quiénes somos, no nos podemos parecer a ellos ni en los altares", advirtió, admitiendo que estar en el Parlamento "es importante", pero recalcando que esa cercanía a los partidos tradicionales o a los nuevos que, a su juicio, se les parecen, no puede llevarles a perder de vista que ellos tienen que parecerse "a la gente".

"Soy de izquierdas"

En este contexto, Iglesias también hizo hincapié en equiparar al PP y al PSOE: "Yo soy una persona de izquierdas, pero no me creo la geografía parlamentaria que sitúa al PP en la derecha y al PSOE a la izquierda, porque ambos son representantes del proyecto de las élites", señaló Iglesias, mostrando su deseo de que "el PSOE rectifique".

Tras subrayar que los escaños de Podemos no son de sus titulares, "sino de la gente", llamó a lograr un nuevo "contrato social" que sustituya al sellado en la Transición en una época, en la que, a diferencia de aquella, España "ya no tiene miedo".

A partir del lunes, basta de "tonterías"

"A partir del lunes se nos tienen que quitar las tonterías", señaló después de defender también que Podemos tiene que estar en el "conflicto social".

"No bastan las victoria electorales, hacen falta también construir victorias sociales, hay que construir pueblo empezando desde hoy mismo", enfatizó.

Íñigo Errejón



El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, también apeló a la unidad del partido al defender su candidatura en Vistalegre II, asegurando que, a partir del lunes, habrá "más Podemos, más unidos y más fuertes".

Errejón, que repasó durante su intervención el camino recorrido desde Vistalegre I, puso también el acento en la importancia del trabajo en las instituciones, donde han conseguido "mucho" al cambiar la cultura política para que "los viejos partidos" tengan que intentar "parecerse" a la formación morada.

Íñigo Errejón. Efe

Como secretario Político de Podemos, Errejón recordó que hace más de dos años se marcaron el objetivo de no cometer "los errores" de los partidos tradicionales y de luchar de forma "rotunda" por recuperar las instituciones para la gente.

Así, criticó al PP, que celebra también este fin de semana su cónclave, por centrar sus debates en si el logotipo del partido es "una gaviota o un charrán" cuando lo que debería hacer es pedir perdón" a los españoles" por la corrupción y por una gestión del Gobierno que tanto daño ha hecho.

También tuvo palabras contra Ciudadanos, que tuvo su Asamblea General el fin de semana pasado, porque uno de los ejes de las discusiones, ironizó, haya sido si Albert Rivera debe o no seguir citando en sus discursos a Adolfo Suárez y por tener la "poca vergüenza" de considerarse los herederos de "los liberales de Cádiz".

Ataques además a los socialistas, cuyo congreso será en junio, por ver como "enemigos" a Podemos y no la precariedad, el Gobierno "injusto" del PP o que haya más de dos millones de familias sin ningún tipo de cobertura.

Miguel Urbán

Por su parte, el eurodiputado y cabeza de lista de "Podemos en Movimiento", el anticapitalista Miguel Urbán, se ganó hoy los mayores aplausos y gritos de ánimo de los asistentes a la asamblea de Podemos en Vistalegre apelando a la unidad y a "no defraudar" a la gente que confía en la formación morada.

En su intervención ante el plenario de la asamblea en defensa de su proyecto para Podemos, Urbán alertó de que los únicos "imprescindibles" son los militantes que "han levantado Podemos" y que han conseguido que el partido se financie sin pedir ni un euro a los bancos.

Miguel Urbán. Efe

"Hemos tenido estos días mucho ruido y mucho espectáculo. Eso ha podido tapar el debate de ideas y eso no nos lo merecemos", avisó.

Urbán dejaó claro que en Podemos "no hay enemigos internos" sino "compañeros" porque los enemigos están fuera de Vistalegre y "son poderosos".

La candidatura minoritaria considera "penosa" la imagen de enfrentamiento

La candidatura minoritaria "Podemos en equipo", consideró "penosa" la imagen de enfrentamiento dada por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en las últimas semanas y reclamó construir el proyecto "desde abajo".

El portavoz de la plataforma, el granadino Miguel Martín Velázquez, justificó la presentación de esta candidatura, la menos conocida, en la necesidad de que haya un Podemos "pacificado" y alejado de las disputas internas.

La lista se constituyó hace un mes ante "la imagen penosa y decepcionante que se estaba dando en Podemos", explicó Velázquez.