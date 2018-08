Política

XVIII Congreso del PP

Rajoy, reelegido como líder del PP

Agencias

11/02/2017

Ha obtenido el respaldo del 95,65% de los votos. Por otra parte, ha decidido mantener a Cospedal como secretaria general del PP pero asciende a Maillo a coordinador general.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha sido reelegido en su cargo este sábado con el apoyo del 95,65% de los votos de los compromisarios del XVIII congreso nacional de su partido.

La candidatura al Comité Ejecutivo Nacional ha recibido el apoyo de 2.530 votos de los 2.645 votos válidos que se han emitido. También se han registrado 115 votos en blanco y 14 nulos.

Rajoy ha sido el único candidato a presidir el PP y los afiliados asistentes al congreso han ejercido su derecho a voto en las urnas habilitadas después de que el presidente del partido interviniera ante el plenario para pedir la confianza de los suyos.

Mantiene a Cospedal como secretaria general

En la citada intervención, el presidente del Gobierno ha anunciado que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, repetirá como secretaria general del PP, un puesto que ocupa desde junio de 2008, si bien contará con Fernando Martínez Maillo como coordinador general del partido y responsable de Electoral y Organización.

Además, Rajoy mantiene en sus actuales puestos a los otros cuatro actuales vicesecretarios, Javier Arenas (Autonomías), Pablo Casado (Comunicación), Javier Maroto (Sectorial) y Andrea Levy (Estudios y Programas). Los tres últimos forman parte de la dirección del partido desde junio de 2015.

El PP de Euskadi mantiene sus cuatro representantes en la Ejecutiva. El presidente de los populares de Gipuzkoa Borja Sémper será el nuevo vocal del comité ejecutivo nacional del PP. Por su parte, el dirigente alavés Iñaki Oyarzabal dejará la ejecutiva. Alfonso Alonso se mantiene en la ejecutiva como presidente del PP vasco y Mari Mar Blanco se hará cargo de la secretaría de Justicia y Libertades Públicas.

Así lo ha anunciado en el discurso que ha ofrecido en el XVIII Congreso Nacional del PP que se celebra en la Caja Mágica de Madrid para presentar su candidatura a la reelección como presidente del partido, donde ha avanzado además que serán vocales el exministro Jorge Fernández Díaz, el eurodiputado Luis de Grandes y el exsecretario de Estado Miguel Ángel Cortes.

María Dolores de Cospedal junto Fernando Martínez Maillo. Foto: EFE

Rajoy dice que se cambia lo que no funciona

Durante este cónclave el foco ha estado puesto en Cospedal, sobre todo después de que se presentaran enmiendas para avanzar en la acumulación de cargos. Una de las más polémicas ha sido la registrada por un concejal de San Clemente (Cuenca), Francisco Risueño, que fue rechazada por 303 votos a favor y 328 en contra, una ajustada votación que ha provocado después la dimisión de dos cargos del PP de Castilla-La Mancha que han llegado a hablar de "pucherazo" en la votación.

Sin embargo, Rajoy ha confirmado a Cospedal como número dos del PP y ha señalado a los 3.128 compromisarios que asisten al cónclave que repiten porque han realizad bien su trabajo. "Son los que había, no los he cambiado porque lo han hecho bien. Y en esta vida se cambia lo que no funciona", ha exclamado.

Además, el jefe del Ejecutivo --que este viernes presidirá el Comité Ejecutivo con su nuevo equipo-- ha "procurado que nadie deje de sentirse representando". "Y gracias a los que no he podido incluir en el Comité Ejecutivo Nacional. Seguimos contando con todos", ha concluido.

Ponencia económica



En cuanto a la ponencia económica y de administración territorial del Partido Popular, aprobada este sábado en el marco del XVIII Congreso reafirma su respeto a las especificidades forales del País Vasco y de Navarra.

En concreto, la Ponencia recoge en un nuevo apartado una enmienda presentada por los populares vascos, en la que se indica que "en ese marco de corresponsabilidad y solidaridad, reafirmamos nuestro respeto a las especificidades forales del País Vasco y de Navarra, defendidas en la Constitución a través de su disposición adicional primera, y en particular al Concierto Económico Vasco y al Convenio Navarro".

Aplazada la decisión sobre la gestación subrogada

El PP ha cerrado su debate interno sobre la gestación subrogada con una enmienda por la que se compromete a recurrir primero a los expertos en la materia y escucharlos antes de decidir un posicionamiento político en nombre de todo el partido.

Este debate, uno de los que más división provocaba en el partido, se ha resuelto con una enmienda propuesta por el coordinador de la ponencia, Javier Maroto, que ha acordado con 21 enmendantes, entre ellos detractores y partidarios de la gestación subrogada.