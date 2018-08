Política

Derecho a decidir

Mas aboga por continuar el proceso soberanista catalán hasta el final

Agencias | Redacción

22/02/2017

Artur Mas y Juan José Ibarretxe han ofrecido una conferencia sobre el derecho a decidir el Palacio Kursaal de San Sebastián.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado hoy que ve un posible acuerdo entre Cataluña y el Estado "más lejos que la cima del Everest" y ha defendido abiertamente continuar con el proceso soberanista iniciado con el Estado catalán como objetivo en el horizonte.

Mas ha ofrecido una conferencia este miércoles en el Kursaal de San Sebastián sobre el derecho a decidir, en la que también ha intervenido el exlehendakari, Juan José Ibarretxe y que ha sido organizada de forma conjunta por la plataforma Gure Esku Dago y por 'Agirre Lehendakaria Center'.

Mas, aclamado por 1.800 personas que han abarrotado el Kursaal, no ha mencionado terceras vías ni se ha referido en ningún momento a la reunión mantenida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, sino que ha apostado por la celebración este año de un nuevo referendo y por la consecución de un Estado catalán.

El expresident ha explicado que si Cataluña recibiera una oferta del Estado para profundizar en su autonomía, una hipótesis que ha considerado "muy lejana", dicha propuesta debería ser votada en referendo por los catalanes, pero siempre junto a otra en favor de la independencia.

"Que la gente escogiera entre independencia y una oferta de mayor autonomía", ha defendido Mas, quien ha opinado que "no tendría sentido" que con un Parlamento catalán que tiene "mayoría absoluta" en favor de la independencia, esta opción no se pudiera "poner como alternativa".

Las claves del éxito

El que fuera el máximo representante del Gobierno catalán ha destacado que el surgido en Cataluña es "un movimiento que nace de la base del pueblo, un movimiento pacífico, cívico e integrador, y un movimiento de pulcritud democrática que apuesta por la legalidad".

En este sentido, ha señalado que se trata de "un proceso que tiene como claves 'urnas y Ley', que empieza en las urnas y va a terminar en las urnas". "El Estado español nos está agrediendo en forma de reconquista competencial", ha aseverado, para apuntar que "se está politizando descaradamente la Justicia" y se está "judicializando la política".

Artur Mas ha asegurado que, después de muchos "intentos fallidos de pactar con el Estado", a los catalanes solo les queda el camino de lograr "un Estado catalán en Europa". "Queremos construir la Dinamarca mediterránea", ha subrayado, para advertir de que, para ello, "costará como mínimo una generación".

En su opinión, esto se puede conseguir, y ha dicho que "la primera clave del éxito es ejercer el derecho a decidir" porque se habrá ganado, "en parte, esa batalla". "Votar ya es ganar", ha indicado, para afirmar que este mismo año se celebrará "un nuevo referéndum" en Cataluña.

Por ello, ha llamado a la "unidad política y movilización de la gente", que es un "binomio fundamental" y una de sus "mejores cartas en esta partida". Asimismo, ha señalado que "la tercera clave del éxito" será "la mayoría social en las urnas" y ha asegurado que aceptarán lo que decidan los catalanes, sea a favor o en contra de la independencia.

"No sabemos si tenemos la mayoría suficiente para crear un estado catalán. Sabemos que estamos cerca", ha manifestado.

Además, ha indicado que la "cuarta clave del éxito es el reconocimiento internacional, aunque sea progresivo".

Ibarretxe: "El cambio ya está aquí"

Por su parte, Ibarretxe ha señalado que no puede hablarse de unilateralidad en los pasos que está dando Cataluña, "uno de esos conceptos podridos que se han inventado", porque no existe tal "si la otra parte no se sienta a la mesa".

Además, ha asegurado que el pueblo vasco "estará siempre" con el catalán, al tiempo que ha defendido que el derecho a decidir sirve "para unir, no para la secesión" y las consultas se convocan "para ejercer la democracia" y "no para romper".

Además, ha defendido que "el cambio está aquí" y si el derecho a decidir "encalla, será porque ha encallado en Euskadi o Catalunya, no porque haya encallado en Madrid", al tiempo que ha abogado por construir "juntos" ese camino y ha incidido en que en 2030 Euskadi estará entre los "nuevos actores" de la sociedad globalizada, junto a Quebec, Escocia o Flandes.