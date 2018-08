Política

Eudel dedica el 30% del gasto a servicios que no le competen

15/07/2010

Bildarratz considera que la futura Ley Municipal debe ser un "elemento clave" a la hora de "definir" las competencias de cada institución.

El presidente de la Asociación de Municipios Vasca Eudel, Jokin Bildarratz, ha denunciado que los ayuntamientos destinan el 30% de su gasto corriente anual (552 millones de euros) a financiar servicios que competen a otras instituciones.



En rueda de prensa, Bildarratz ha explicado la "muy complicada" situación financiera de los ayuntamientos vascos, debido a la caída de los ingresos y a la creciente demanda de servicios sociales.



El presidente de Eudel ha denunciado que "año tras año" los ayuntamientos asumen "un gasto no obligatorio de 552 millones de euros" para "cubrir competencias que no son nuestras" y ha reclamado que se "clarifique" el reparto de funciones.



Bildarratz considera que la futura Ley Municipal debe ser un "elemento clave" a la hora de "definir" las competencias de cada institución y ha reclamado que el texto normativo especifique cómo se debe financiar cada tarea.



Bildarratz ha censurado que desde que en marzo Eudel entregó al lehendakari sus aportaciones a la ley, ha habido "una especulación de fechas" sobre cuándo se presentará el texto en el Parlamento, pero que a día de hoy "no hay noticias" sobre este asunto.