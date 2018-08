Política

Majarenas agradece el apoyo recibido y pide poder estar con Izar

02/03/2017

Familiares de la presa donostiarra se han reunido con los grupos del Parlamento Vasco para pedir su puesta en libertad.

Sara Majarenas, presa donostiarra que cumple condena en la prisión de Picassent (Valencia), ha agradecido el "apoyo, el cariño y la fuerza" recibidos tras el intento de asesinato a su bebé, Izar, por parte de de su expareja el pasado 15 de enero.

En una carta remitida a Gara y Berria, Majarenas ha mostrado su agradecimiento porque "sin toda esta fuerza y energía, nada de esto hubiera sido posible".

No obstante, la presa donostiarra ha indicado que vive el momento más duro y difícil de su vida. Tras intentar asesinar su expareja a Izar con arma blanca, la niña se ha recuperado físicamente, pero, según destaca Majarenas, en lo emocional, "Izar no está bien".

"Esa es mi máxima preocupación en estos momentos. Izar no entiende qué le hizo su propio padre, y no entiende tampoco por qué ha desaparecido de su vida de repente", explica.

Durante las cinco semanas que el bebé ha estado hospitalizado, la presa solamente ha podido ver a su hija una hora cada dos días, "añadiendo a todo su grave cuadro, tanto físico como psicológico, una acentuada ansiedad por la separación de la madre".

Por ese motivo, afirma que "no nos puede volver a pasar lo mismo. Izar sale a la calle, y no puede volver a sentir que se separa de mí. Yo la necesito a ella, ella me necesita a mí. Si no, no habrá reparación posible. O por lo menos, costará mucho más".

Familiares de Majarenas: "Sara es imprescindible para la recuperación de Izar"

Familiares de Majarenas han reclamado hoy su puesta en libertad para no separarla de su hija, porque "no hay situación más dura y cruel" y porque para su recuperación es "imprescindible" que estén juntas y en la calle.

Representantes de la familia se han reunido con los grupos del Parlamento Vasco para pedirles que respalden esa petición cuales quieran que sean "los términos y las palabras" que usen. Las reuniones han tenido lugar con todos los partidos menos el PP por "problemas de agenda", aunque los ?populares? les han transmitido su "interés" por entrevistarse con ellos, por lo que los familiares de Majarenas esperan hacerlo hoy mismo, han explicado en rueda de prensa el abuelastro de la niña, Iñaki Polo, y la portavoz de la familia, Araitz Zubimendi.

La abuela de Izar, Kontxi Ibarreta, se encuentra en Valencia para recoger a su nieta. Según Polo, ese momento será "difícil para las tres". "No concibo una situación más dura, más cruel que una niña de 3 años después de haber sido apuñalada por su padre, tenga que ser separada de su madre a la fuerza. Es una niña que necesita reparar sus lesiones físicas y psíquicas y con la única persona que puede hacerlo es con su madre", ha expuesto el hombre.

En palabras de Polo, la niña tiene "miedos y terrores", y que Majarenas es "su persona de apego con la que va a solucionar sus problemas".

En la misma línea, Araitz Zubimendi ha señalado que Izar puede ser una niña feliz, pero ha advertido de que si no supera el "trauma" debidamente "puede tener problemas en su vida", como baja autoestima y sentimiento de culpa, entre otros. Por ello, ha defendido que "para la recuperación de la pequeña Izar es imprescindible que su madre esté con ella y que las dos estén en la calle".

Ambos han desvelado, además, que los abogados Majarenas han pedido en la Audiencia Nacional su libertad condicional aunque la decisión de este tribunal no será inmediata.

Preguntados por las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de que trabaja para que la reclusa pueda permanecer con su hija, Zubimendi ha afirmado que se trata de algo "positivo, siempre que se concrete en hechos".

