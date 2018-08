Política

INCIDENTES EN PAMPLONA

Prisión para tres de los detenidos por los incidentes de Pamplona

Agencias | Redacción

13/03/2017

El magistrado, que les imputa los delitos de desórdenes públicos y terrorismo, ha acordado remitir la causa a la Audiencia Nacional. El cuarto detenido, menor de edad, quedó ayer el libertad.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona a enviado a prisión sin fianza acusados de un delito de terrorismo a tres de los detenidos este fin de semana en los incidentes de Pamplona.

Esta mañana han pasado a disposición judicial tres de los cuatro arrestados, ya que el cuarto era un menor de edad, y el magistrado ha acordado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para todos ellos.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el juez, que les imputa los delitos de desórdenes públicos y terrorismo, ha acordado remitir la causa a la Audiencia Nacional. Se les imputa supuesta participación en los disturbios que tuvieron lugar en la tarde del sábado en la capital navarra durante la movilización convocada por la dinámica 'Errepresioari Autodefentsa'. En los incidentes participaron varias decenas de jóvenes.

La resolución judicial, que puede ser recurrida, indica que los investigados, "con ocasión de una manifestación no autorizada, convocada para las 18:30 horas, se desplazaron el sábado desde su localidad en coordinación con un grupo que portaba para ello sacos con piedras y material pirotécnico, con capuchas para dificultar su identificación".

No logran consensuar un texto de repulsa

Todos los grupos parlamentarios han rechazado hoy los incidentes ocurridos en Pamplona, pero no han logrado consensuar un texto de repulsa, ya que UPN y PPN han votado en contra de una declaración institucional similar a la que fue aprobada ayer por unanimidad en el Ayuntamiento de Pamplona.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha justificado su voto en contra argumentando que entre la declaración de ayer y la de hoy hay otra en medio, "casi de guerra, con un lenguaje bélico" que marca un "antes y un después", en alusión a un texto difundido por el Movimiento Pro Amnistía y Contra la represión, conocido como ATA.

Por su parte Ana Beltrán (PPN) ha argumentado su postura señalando que su partido se caracteriza por no ser tibios, por ser "claros y contundente" y no andar con ambigüedades en estas cuestiones y por eso intentó que el texto hablara solo de condena, lo que no fue aceptado, de ahí su voto en contra.

La postura de estos grupos ha sido criticada por los portavoces de las cuatro formaciones que sustentan al Ejecutivo foral, algunos de los cuales han llegado a apuntar que estos partidos se encuentran "cómodos en la confrontación", lo que ha sido negado por Esparza, quien ha señalado que lo que hacen es pedir a Bildu "contundencia".