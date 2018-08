Política

El médico forense dice que Barrenetxea le relató torturas

16/03/2017

Ha explicado que no percibió 'ningún signo lesivo' y que en sus visitas encontró a Sandra Barrenetxea 'desde el punto de vista médico y psíquicamente normal'.

El médico forense de la Clínica Médico-Forense de Madrid que visitó a Sandra Barrenetxea durante su detención en dependencias de la Guardia Civil y antes de su comparecencia ante la Audiencia Nacional, en septiembre de 2010, ha asegurado que le dijo que había sufrido maltrato y amenazas, pero que no percibió "ningún signo lesivo".

La sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este jueves la tercera sesión del juicio oral contra cuatro guardias civiles acusados de torturas a Sandra Barrenetxea, que fue detenida en un operativo policial desarrollado en Bilbao en septiembre de 2010 junto con otras ocho personas acusadas de pertenecer a Ekin.

La representación de Sandra Barrenetxea reclama 19 años de cárcel para cada uno de los cuatro guardias civiles acusados. En concreto, pide 10 años de prisión por agresión sexual, seis por torturas y otros tres por lesiones. Por su parte, la Fiscalía no formula acusación, al considerar que no hay indicio de delito o falta, y la defensa pide la absolución.

El forense, que ha declarado en esta sesión como perito, ha ratificado los informes que elaboró entre los días 14 y 17 de septiembre de 2010 tras visitar a Barrenetxea, por indicación del juez de instrucción, dos veces al día.

A preguntas de la acusación particular, el experto ha ratificado que, en su visita durante esos días, Barrenetxea le refirió que había sido objeto de maltrato y amenazas. En concreto, el día 14 aseguró haber sido golpeada en la cabeza y la cara, mientras que el día 15 indicó que había sido de nuevo golpeada, que la habían aplicado 'la bolsa', que la habían desnudado y había sufrido tocamientos y que le habían amenazado con violarla y dejarla estéril. En las visitas del día 16, aseguró que había sido obligada a permanecer horas de pie y que había sufrido nuevas amenazas.

La última de las visitas se realizó en la tarde del día 17 ya en calabozos de la Audiencia Nacional y, en este caso, no indicó haber sido objeto de ningún maltrato.

El forense ha explicado que, en estas visitas, no percibió "ningún signo lesivo" y que, generalmente, no quiso ser examinada. Según ha indicado, sí accedió a ser reconocida el día 15 por la mañana y presentaba tensión arterial y pulso "normales", y no tenía "signos lesivos". El experto ha asegurado, a preguntas del Ministerio Fiscal, que en sus visitas encontró a Barrenetxea "desde el punto de vista médico y psíquicamente normal".