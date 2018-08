Política

Urkullu pide a los imputados que entreguen el carné del PNV

23/07/2010

El presidente del EBB ha "invitado" a las personas imputadas a que "reflexionaran si manteniendo su vinculación formal con el PNV estaban o no causando una imagen lesiva del partido".

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha emplazado a los militantes de este partido imputados en el caso de presunto cohecho y espionaje en Álava a que "den un paso" y entreguen su carné de militante "en la medida en que es obvio que hay un daño a la imagen del PNV", partido que "no tiene nada que ver" con estos supuestos casos de corrupción.

Así lo ha exigido el dirigente nacionalista después de explicar que el partido ha tratado de gestionar este caso, en el que están imputados varios dirigentes del PNV alavés, como el ex diputado foral Alfredo de Miguel o ex miembro de la ejecutiva territorial Aitor Tellería, "desde el respeto a las personas y a la presunción de inocencia que les corresponde, pero al mismo tiempo haciendo una apelación a que hay un código ético y estético que hay que cuidar".

Urkullu ha afirmado que él personalmente ha "invitado" a las personas imputadas a que "reflexionaran si manteniéndose los procesos judiciales que existen y manteniendo su vinculación formal con el PNV estaban o no causando una imagen lesiva del PNV".

"He esperado la respuesta por parte de las personas emplazadas, no he tenido respuesta satisfactoria y yo ya tengo que decir públicamente que, después de lo que he dicho en varias ocasiones en cuanto a la transparencia, limpieza y valores que han de guiar la actuación de cualquier militante del PNV, que no actuar con esa transparencia, con limpieza, significa situarse fuera del propio PNV", ha añadido.

Preguntado si eso suponía que estaba pidiendo a los imputados que entregaran su carné de militantes, Urkullu ha respondido con un "por supuesto que lo estoy haciendo".