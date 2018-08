Política

San Sebastián

El PSE se reivindica como 'imprescindible' tras 40 años como partido

Agencias | Redacción

02/04/2017

La formación ha celebrado el 40º aniversario en un acto en el Kursaal de San Sebastián.

Los socialistas vascos han celebrado hoy los 40 años del primer congreso del PSE-EE y se han reivindicado como "imprescindibles" para el futuro de Euskadi tras cuatro décadas de "compromiso por la libertad y la paz" y pese a los "momentos de dificultad" que atraviesa el PSOE.

"Todos estamos muy orgullosos de militar en un partido que ha sido imprescindible en el pasado para conquistar derechos, pero que hoy sigue siendo imprescindible para garantizarlos y ampliarlos. Y estamos orgullosos también de saber que vamos a ser imprescindibles en el futuro de Euskadi", ha destacado la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, en el acto de aniversario en San Sebastián.

En el Kursaal donostiarra se han reunido este mediodía Ramón Jáuregui, Nicolás Redondo Terreros y Patxi López, los anteriores secretarios generales del partido, sucesores de "Txiki" Benegas, primer secretario general de la formación.

Los recuerdos han sido una constante en este acto, recogidos también en un vídeo, que ha comenzado con ese primer congreso celebrado el 12 de marzo de 1977 en el monte Igeldo de San Sebastián y que ha puesto a todos los asistentes en pie cuando han aparecido imágenes de sus compañeros asesinados por el terrorismo.

Crisis del PSOE

De los actuales "tiempos confusos" del PSOE ha hablado uno de los candidatos que aspiran a dirigirlo, el exlehendakari Patxi López, quien ha asegurado que los socialistas son "más necesarios que nunca".

El más contundente al hablar de la crisis del PSOE ha sido Jon Larrinaga, que fue secretario general de Euskadiko Ezkerra (EE). "No he visto nunca que un partido solo se meta en el lío en el que nos hemos metido. No se puede elegir a un secretario general y, a la semana que viene, empezar a ponerle pegas desde determinadas federaciones", ha aseverado.

Ramón Jáuregui ha hablado del pasado, de "la historia larga, épica y maravillosa" de su partido, pero también se ha referido al presente, a la "teatralización" que tendrá lugar el 8 de abril en Baiona del desarme de ETA.