El lehendakari cree un "error" que el PNV se reúna con Batasuna

Redacción

29/07/2010

En su opinión, no hay que dar "protagonismo" a la izquierda abertzale porque "sigue sin romper con ETA". Urkullu ha respondido al lehendakari y le ha dicho que no van a cerrar "la puerta al diálogo".

El lehendakari Patxi López cree un "error"que el PNV haya aceptado la invitación de la izquierda abertzale para celebrar una reunión porque, a su juicio, resulta contraproducente concederles "protagonismo" cuando siguen sin "romper" con ETA.

Durante su viaje oficial a los Estados Unidos, ha señalado que la decisión del PNV es equivocada, aunque ha resaltado que los jeltzales son "libres" de "hacer lo que quieran". Aún así, ha resaltado que es "un error" dar "protagonismo al mundo de la izquierda abertzale".

"Me parece un error cuando sigue manteniendo las mismas posiciones, sigue sin dar ese paso definitivo que esperamos todos: romper con la violencia y trabajar por la desaparición del terrorismo y de la banda terrorista ETA en Euskadi. Me parece un error político pero nada más ,

ha añadido.



Sobre las críticas del PP vasco, López ha dicho que el Ejecutivo "no se siente aludido" porque "nunca hemos ido detrás de la izquierda abertzale".

"El Gobierno no va detrás, sigue manteniendo el mismo criterio y la misma contundencia con ese mundo", ha concluido.



Urkullu

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha respondido al lehendakari y le ha dicho que no van a cerrar "la puerta al diálogo". Además, le ha recordado que también gobierna para los simpatizantes de ese mundo y que no "hay otra salida" que la del diálogo para resolver los problemas.

Urkullu ha asegurado que no se cerrarán al diálogo, y "mucho menos" practicarán "un diálogo intermitente, tal y como puede que haga algún otro", en alusión a López. "Le pedimos al lehendakari que asuma su responsabilidad, que sea consciente de que gobierna para todos los vascos, también para quienes simpatizan con la izquierda abertzale radical", ha agregado.



Izquierda abertzale y EA

Por su parte, la izquierda abertzale y EA han opinado que el PNV "intenta recuperar protagonismo político" en el País Vasco con la "filtración" de la "posible reunión" entre delegaciones de estas dos formaciones y el partido que preside Iñigo Urkullu.

En una nota de prensa conjunta, EA y la izquierda abertzale también han asegurado que esa "filtración" pone de manifiesto el "nerviosismo" que en su opinión ha suscitado en el PNV el acuerdo firmado entre estas fuerzas independentistas que "establece unas bases sólidas para alcanzar la soberanía y normalización política de Euskal Herria a través de vías civiles y políticas".