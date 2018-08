Política

NAVARRA

Suspendido el acuerdo del Parlamento navarro de izar la bandera republicana

AGENCIAS | REDACCIÓN

11/04/2017

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra precisa que 'cuando se trata de un edificio público no se puede hacer uso en el mismo' de una bandera que no sea la ofcial.



La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha resuelto suspender el acuerdo del Parlamento foral de izar en la fachada de su sede el próximo día 14 la bandera de la II República "al no ser una enseña constitucional".

El fallo, que puede ser recurrido, diferencia entre el uso que se puede hacer de las banderas el ámbito privado y en el público.

Y así precisa que, "sin que se trate de negar el derecho que tiene cualquier partido o grupo político, en su sede o en sus propias dependencias, al uso de la bandera que estime conveniente, cuando se trata de un edificio público no se puede hacer uso en el mismo, ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública, de otra bandera que no sea la oficial".

El pasado día 6 el TSJN había rechazado la medida "cautelarísima" solicitada por la Abogacía del Estado para la suspensión urgente del acuerdo parlamentario ya que la ejecución "no era inmediata y por ello subrayó la sala la "inexistencia de especial urgencia".

Además dio un día de plazo al Parlamento para presentar sus alegaciones y así poder resolver el asunto, como ha hecho hoy anulando el acuerdo del Legislativo.

Conocida esta decisión, al día siguiente, el pasado 7 de abril, la Mesa y Junta de Portavoces fueron convocadas a una sesión extraordinaria en la que acordaron, con el voto en contra de UPN y PP, mantener su criterio de izar en la fachada de la Cámara este próximo viernes la bandera republicana, recurrir las medidas cautelares y personarse en el contencioso abierto por esta causa.

Ayuntamiento de Pamplona

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona acordó ayer colocar el próximo 14 de abril, en la fachada principal de la casa consistorial, la bandera tricolor de la II República.

La bandera, informó el Ayuntamiento de Pamplona en un comunicado, se colocará durante el homenaje a concejales y trabajadores municipales fusilados que tiene previsto celebrar el Ayuntamiento ese día.

La propuesta fue acordada con la única oposición de los concejales de UPN.