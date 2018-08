Política

Urizar acusa a Interior de hacer propaganda con cada detención

05/08/2010

Urizar destaca que Batasuna quiere su marca electoral y que su partido está haciendo sus listas ya que su acuerdo "no es para que se puedan colar dos o tres concejales o algún que otro alcalde".

El secretario general de EA, Pello Urizar ha afirmado que el departamento de Interior quiere "sacar una rentabilidad mediática" de cada acción que realiza.

En una entrevista en Radio Euskadi, Urizar ha señalado que de otro modo "no se puede entender que en el momento de las detenciones" de Agirresarobe y Ezkerra del pasado martes en Hernani "aquello estuviera plagado de cámaras fotográficas y de televisión".

El dirigente nacionalista ha rebatido la tesis del responsable de Interior Alfredo Rubalcaba que asegura que ETA no ha atentado en un año porque no puede, opinando que para hacer cualquier acción violenta "no hace falta una organización de cientos de personas", sino que basta "cualquier descerebrado".



Elecciones municipales y forales de 2011

El secretario general de EA ha afirmado hoy que la apuesta de su partido con la izquierda abertzale es "a largo plazo" y ha asegurado que en ella "la izquierda abertzale quiere tener su propia marca electoral".

Urizar ha señalado que su formación está elaborando sus propias listas para

las elecciones municipales y forales de 2011, al tiempo que ha subrayado que su acuerdo con la izquierda abertzale "no es para que se puedan colar dos o tres concejales o algún que otro alcalde", sino que es "un compromiso para acceder, dentro de la legalidad, a todas las instituciones posibles para poner a este país en vía a la soberanía".

EA pide discreción a Aralar

Urizar ha censurado que tras las dos reuniones mantenidas con la izquierda abertzale y esta formación, su coordinador en Navarra, Txentxo Jiménez haya comparecido ante los medios de comunicación.

Jiménez declaró que Aralar descarta confluir en los comicios y Urizar a subrayado que e "en ninguna de la reuniones se han tratado temas electorales",

El líder de EA ha solicitado a Aralar que no "airee" datos que no ayudan al "trabajo de cocina" que requiere las conversaciones para la nueva estrategia soberanista.



Dimisión de tres concejales de Etxalar&' || 'nbsp;

Sobre el anuncio de tres concejales del Ayuntamiento de Etxalar de darse de baja del partido, junto a otros tantos afiliados de esta localidad navarra, por sus discrepancias con el acuerdo alcanzado con la izquierda abertzale, Urizar ha afirmado que "no tiene nada de nuevo" que puedan "surgir dudas" sobre la "apuesta" hecha por su partido.

El dirigente de EA ha asegurado que se ha enterado "hoy del tema" y ha señalado que la dirección en Navarra de la formación está en contacto con los ediles de Etxalar para "vislumbrar cuál es la razón" de su dimisión.