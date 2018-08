Política

Moción de censura

PSOE y Ciudadanos rechazan la moción de censura contra Rajoy

Agencias | Redacción

27/04/2017

Los socialistas ven 'mala fe' en la propuesta de Unidos Podemos, mientras que para Ciudadanos los problemas que tiene España se solucionan de forma 'más sencilla'.

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha rechazada dar apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy que ha planteado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que ha acusado de "mala fe" y de "irresponsabilidad" al entender que estos "fuegos artificiales" lo que hacen es "deteriorar" a la oposición.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha emplazado este jueves al PSOE y al resto de la oposición para derribar juntos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con una moción de censura en el Congreso de los Diputados. Aunque no ha determinado candidato, el partido morado ya ha avanzado que presentará la moción la apoye o no el PSOE.

Para Antonio Hernando, la rueda de prensa de Pablo Iglesias es "idéntica" a la de hace un año, cuando salió de ver al rey y habló de ministros para un Gobierno con el PSOE, para luego acabar votando en contra de un candidato del PSOE (Pedro Sànchez). "Entonces hubo mala fe, falta de rigor, y hoy se repite", sostiene.

Por ello, y tras recordar que "no hay una mayoría alternativa a la del PP", ha rechazado dar apoyo a esa moción de censura de Unidos Podemos y ha avisado de que así se está "deteriorando" a la oposición". "Estamos perdiendo un tiempo precioso con estos fuegos artificiales de Iglesias para exigir responsabilidades al PP por su pantano de corrupción", ha remachado.

Ciudadanos tampoco la apoya

Ciudadanos (Cs) no apoyará ni secundará "ningún número de circo" a los que acostumbra Podemos, ha afirmado el secretario general del partido, José Manuel Villegas, al afirmar que no respaldarán la moción de censura planteada por la formación morada contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Villegas, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha dicho que los problemas que tiene España no se resuelven "haciendo presidente, vicepresidente o ministro del Interior a Pablo Iglesias".

Se solucionan, ha explicado, "de forma más seria, aclarando la corrupción y exigiendo responsabilidades judiciales y políticas, al tiempo que se toman medidas para dar estabilidad al país".

PP: "Charlotadas"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado a Podemos de hacer el "ridículo" con su moción de censura contra el PP y ha subrayado que España "no está para charlotadas" sino "para cosas serias". Por eso, ha señalado que le gustaría que Podemos dejara "alguna vez de hacer el ridículo" y tuviera en cuenta que representa a millones de españoles que les han votado "para hacer política y no para montar numeritos", intentado "deslegitimar" las instituciones.

Hernando ha explicado que para presentar una moción de censura se necesitan 35 escaños y Podemos tiene 71 con Compromís. "¡Pues están tardando!", ha exclamado, si bien ha destacado que esa moción debe ser constructiva, con "un candidato y programa de Gobierno".

PNV: "Torpeza absoluta"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, considera "una torpeza absoluta" la moción de censura anunciada por Podemos, porque parte de una posición minoritaria, y ha avisado de que podría fortalecer al presidente del Gobierno, provocando el efecto contrario al que parece perseguir.

El jeltzale ha criticado que Pablo Iglesias haya hecho este anuncio sin haber hablado antes con los grupos, sin saber quién será el candidato y sin tener garantizados los apoyos. Hasta el momento, según ha comentado, al menos al PNV sólo ha enviado un 'sms' a su presidente, Andoni Ortuzar, avanzándole la moción de censura. "No me parece una forma seria de hacer política. La casa no se construye por el tejado, sino por lo base", ha asegurado.

En este punto, Esteban ha advertido a Podemos de que un rechazo a su moción de censura puede provocar un efecto contrario al que buscaba y puede "reforzar" al presidente Rajoy, al dejar en evidencia que "no hay una mayoría alternativa".

Pese a todo, el dirigente jeltzale ha recalcado que el PNV hablará con Podemos, si bien ya ha avanzado que, teniendo en cuenta que el PSOE ya rechaza de antemano la moción de censura, cuando su apoyo es primordial para que salga adelante, "no parece que haya nada más preparado" que lo anunciado por Iglesias.

PDeCAT, escéptico

El portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, ha mostrado este jueves su escepticismo ante la moción de censura anunciada. Con estos asuntos, ha dicho, hay que ser "serios y rigurosos".

En rueda de prensa en el Congreso, Campuzano ha subrayado que el PDeCAT estará "encantado" de reunirse con Podemos para que les cuente exactamente cuál es su propuesta, descartando, de entrada, poner encima de la mesa ningún requisito previo para un hipotético apoyo a esa moción de censura. "Lo serio es que, antes de hablar de requisitos, exista una reunión cara a cara", ha insistido.

Sin embargo, se muestra escéptico sobre que la propuesta de la formación morada vaya a salir adelante, teniendo en cuenta el resultado de las negociaciones que se abrieron tras las elecciones del 20-D. "No parece que, de momento, exista la mayoría" que se requiere, ha constatado.

ERC, dispuesta a apoyarla, pero con condiciones



El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha dicho hoy que su grupo apoyará una moción de censura contra Mariano Rajoy, pero sólo si sus promotores les garantizan que no se van a poner impedimentos a la celebración del referéndum soberanista en Cataluña la segunda quincena de septiembre.