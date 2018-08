Política

Polémica sobre la Ertzaintza

Urkullu acusa al gobierno de 'utilizar simbólicamente' a la Ertzaintza

07/08/2010

Por el contrario, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha declarado en una entrevista en Radio Euskadi que el cambio de gobierno ha permitido tener una Ertzaintza "más activa".

El presidente del PNV Iñigo Urkullu ha acusado al Ejecutivo de Patxi López de hacer una "utilización simbólica" de la Policía vasca y ha advertido de que "el enemigo no es el PNV, sino aquél que delinque o que provoca el horror".

"No creo que deba ser la actuación de la Ertzaintza utilizada para un rédito que no tiene ningún futuro, porque, al fin y a la postre, no se trata de ninguna utilización política. Se trata de que la actuación tenga un beneficio para el conjunto de la convivencia en paz de la sociedad vasca", ha resaltado.

En esta línea, se ha negado a aceptar las interpretaciones de que la Ertzaintza es más efectiva ahora contra ETA que con gobiernos vascos anteriores: "Me niego a la utilización de unos réditos determinados como patrimonio de un color determinado o no, y me niego en todo caso a la acusación que se hace casi siempre en relación al PNV. El enemigo no es el PNV, el enemigo es en todo caso aquél que delinque o que provoca el horror".



El PP ve un "liderazgo más claro"

La parlamentaria del Partido Popular Laura Garrido ha destacado hoy en una entrevista en Radio Euskadi que con el actual Gobierno Vasco existe "un liderazgo más claro en la lucha contra la banda terrorista" y eso corrobora que el cambio era "más necesario y evidencia que se podía hacer mucho más en la lucha contra ETA de lo que se hacía y lo que hacía, concretamente, los Gobiernos nacionalistas".

"Tenemos una Ertzaintza más activa que han detenido 11 personas en dos operaciones importantes en este ultimo año, cuando en la anterior etapa apenas detenían comandos y personas vinculadas al mundo de ETA", ha criticado.

En cuanto a las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación sobre una supuesta carta del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, al lehendakari Patxi López para que "haga una apuesta en positivo por el final de la banda terrorista ETA", Garrido ha señalado que "es cierto que hacía falta un cambio o un papel más activo en esa es legitimación y en la lucha contra ETA. Porque además es lo que está funcionando".