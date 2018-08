Política

Primarias en el PSOE

Pedro Sánchez da la sorpresa y se queda a solo 5.000 avales de Susana Díaz

AGENCIAS | REDACCIÓN

04/05/2017

La presidenta andaluza, con todo el aparato a favor, ha presentado 62.617 firmas, el ex secretario general del PSOE 57.369 y el exlehendakari Patxi López 12.000.

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha dado la sorpresa este jueves en Ferraz al presentar 57.369 firmas para convertirse en candidato a las primarias, a tan solo 5.000 de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien con todo el aparato del partido a favor aspiraba a "arrasar" en este proceso.

La secretaria general del PSOE andaluz ha sido la aspirante que más avales ha presentado, 62.617 en un total de 17 cajas, a los que se sumarán otros 900 que ya se habían llevado hasta Ferraz, una elevada cifra que implica que ha tenido el apoyo de un tercio de la militancia.

Pero al anuncio del equipo de la presidenta andaluza ha seguido el de los 'pedristas', que han llegado los últimos a Ferraz con 26 cajas y una euforia que hacía presagiar que sus firmas estarían por encima de las esperadas.

Finalmente, el secretario de Organización del PSOE de Navarra, Santos Cerdán, ha anunciado que tienen 57.000 avales, una cifra "abrumadora" que, aseguran, han conseguido de manera espontánea, en todo el territorio.

"Nosotros no contamos con los aparatos que cuentan otros, sino que ponemos una mesa, sacamos los avales y se nos montan filas", ha asegurado Cerdán, que se ha mostrado convencido de que esto les hace pensar en una victoria el próximo 21 de mayo.

En tercer lugar, lejos de Díaz y Sánchez, se encuentra el exlehendakari Patxi López, que ha presentado 12.000 firmas, las necesarias para ser candidato más un mínimo "colchón" de garantía, en "coherencia" con su planteamiento de que no podía haber una "confrontación" de avales porque este proceso "no puntúa" ni "suma nada". "Esto no es una meta volante, es la parrilla de salida", ha afirmado el coordinador de su equipo, Óscar Lopez.

Más de 130.000 militantes han avalado

Este proceso deja también clara la movilización del PSOE: más de 130.000 de los 187.949 militantes del PSOE han participado en este proceso avalando a uno de los tres precandidatos.

En las anteriores primarias fueron 76.488 los afiliados que firmaron a uno de los aspirantes. El más avalado fue Pedro Sánchez que, con el apoyo del PSOE andaluz, logró 41.338 firmas, una cifra que los 'susanistas' se habían puesto ahora como meta segura a superar y que finalmente han logrado sobrepasar tanto la presidenta de la Junta como el ex secretario general.

Resultados en Hego Euskal Herria

Respecto a los avales que han conseguido en Hego Euskal Herria, Pedro Sánchez ha barrido a Susana Díaz, ya que ha conseguido en Navarra 763, frente a 166, y 1.044 en la CAV, frente a los 96 de la presidenta andaluza.