Zapatero no hará ningún cambio en el Gobierno, "a corto plazo"

10/08/2010

A pesar de que la actual ministra de Sanidad concurrirá a las primarias de los socialistas madrileños, Zapatero no prevé ningún cambio en el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no hará ningún cambio, a corto plazo, en el Ejecutivo, a pesar de que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, haya anunciado que concurrirá a primarias para encabezar la lista de su partido en las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha anunciado Zapatero tras mantener una reunión con el Rey en el Palacio de Marivent, en Mallorca. Sobre las primarias que tendrán lugar en su partido, ha dicho que serán una contienda "constructiva".

"Nada hay cerca que haga pensar en algún cambio" de Gobierno, ha dicho Zapatero, quien ha insinuado que no se decantará por uno de los dos candidatos (Trinidad Jiménez o Tomás Gómez) porque, según él, ahora es el momento de escuchar a los aspirantes, una recomendación que se aplicará a sí mismo.



"No es una recomendación a nadie, es lo que me voy a aplicar a mí mismo: que hablen los candidatos, que es a ellos a quienes quieren escuchar los militantes y los ciudadanos de Madrid", ha subrayado.

Preguntado por la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se presente a las elecciones para la Alcaldía de Córdoba, se ha limitado a decir que no se ha reunido con Griñán, pero le escuchará "sobre cualquier otra

propuesta o iniciativa en relación con las candidaturas".



Para Zapatero, las primarias son una "gran oportunidad" para el debate sobre los temas que interesan a los ciudadanos, como la sanidad, la educación o las políticas sociales.



Después de escuchar ayer a los dos candidatos, Zapatero sabe que va a ser una contienda constructiva. "Nuestra experiencia nos dice que esas contiendas constructivas, democráticas, que tendrán como es normal entre personas que defienden con fuerza sus ideas, con el grado justo de apasionamiento en lo que cada uno defiende, fortalecen sin duda alguna a un partido", ha apostillado.