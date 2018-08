Política

Pleno en el COngreso

El Congreso reprueba al ministro de Justicia

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/05/2017

Toda la oposición se ha unido contra Rafael Catalá y ha pedido la destitución del fiscal general del Estado y el fiscal jefe de Anticorrupción.

El Pleno del Congreso ha apoyado por amplia mayoría la moción del PSOE por la que se reprueba al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y se exige la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.

La moción, presentada por la diputada Isabel Rodríguez, una de las portavoces adjuntas del Grupo Socialista, fue apoyada por todos los grupos parlamentarios de la oposición, mientras que sólo el PP y sus socios electorales de UPN y Foro votaron en contra.

En el texto, se reclama la reprobación de Catalá por su responsabilidad "directa" en los nombramientos de los fiscales y por su "injerencia" en las causas judiciales, y porque sus actuaciones "menoscaban" la confianza de los ciudadanos en el Ministerio Fiscal y "dificultan" el trabajo de los miembros de esta institución.

Además, se insta al Gobierno español a remover de su puesto al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones", y lo mismo con el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.



No obstante, esta iniciativa no es vinculante para el Ejecutivo, de manera que Mariano Rajoy no está obligado a cesar al ministro a los fiscales, habida cuenta de que ya tuvo un ministro reprobado que no fue destituido, caso del extitular de Interior, Jorge Fernández Díaz.