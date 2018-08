Política

PNV y PP niegan un acuerdo para el acercamiento de los presos a Euskadi

Agencias | Redacción

29/05/2017

Según la Cadena Ser, el PNV y el PP habrían llegado a un acuerdo para acercar a los presos a cárceles situadas a no más de 250 kilómetros de Euskadi.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha negado hoy que haya un acuerdo con el Gobierno o el PP para acercar los presos de ETA al País Vasco y ha asegurado que en las conversaciones sobre los presupuestos "no se ha tratado en absoluto este tema".

En declaraciones en el Congreso, Esteban ha aludido así a la información de la Cadena Ser según la cual PP y PNV están negociando un cambio en la política penitenciaria que conllevaría el acercamiento.

Aitor Esteban ha insistido en que no hay ninguna novedad sobre este asunto y ha negado haber hablado de presos con el PP en las negociaciones presupuestarias.

Ha admitido que es un tema que debería estudiarse y ha señalado que "claro" que se habla con el Gobierno "esporádicamente" y "de vez en cuando", pero ha insistido en que "no hay ninguna novedad".

Ha recordado asimismo que la posibilidad de acercar los presos a un radio de 250 kilómetros de la que habla la Cadena Ser es "una propuesta" del propio PNV que ese partido hizo hace "mucho tiempo" y ha asegurado que desconoce por qué ahora se ha "resucitado".

PP: 'No es verdad'

El Partido Popular también ha negado "categóricamente" que se estén produciendo conversaciones con el PNV, o entre el Gobierno central y el vasco, para permitir el acercamiento de presos de ETA al País Vasco, según ha informado la agencia EFE citando fuentes de la dirección nacional del PP.

Además, el portavoz de los 'populares' en el Congreso, Rafael Hernando, ha negado la información de la Cadena Ser que apunta a estas negociaciones.

"No es verdad, no hay nada sobre eso y en este momento no está planteado absolutamente para nada ese tipo de diálogos ni conversaciones", ha dicho Hernando en declaraciones en la Cámara Baja al ser preguntado por la citada información.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dejado claro que el Gobierno solo contempla el cumplimiento "estricto" de la ley con los presos de ETA por "rigor y por respeto a las víctimas".

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el ministro ha respondido así al presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que le pedía por esta red social que desmintiera la información de la Cadena Ser.

"Las víctimas no vamos a consentir este atropello", ha escrito Portero en esa red social con una mención al responsable de Interior, quien ha contestado: "No hay ninguna negociación @daniel_portero, sólo contemplamos el cumplimiento estricto de la ley, por rigor y por respeto a las víctimas".