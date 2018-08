Política

No los ven como 'kale borroka'

Izquierda Abertzale afirma que los actos de violencia son un obstáculo

Redacción

22/08/2010

Niko Moreno, alcalde de Elorrio, ha dicho que verían "con satisfacción" y considerarían "un avance" que se produjeran movimientos del Gobierno y un alto el fuego de ETA.

El representante de la izquierda abertzale y alcalde de Elorrio (Bizkaia), Niko Moreno, ha afirmado que los actos de violencia registrados en los últimos días en Euskadi suponen "una piedra" en su camino y ha asegurado que su desmarque respecto a estas acciones, cuyo origen "desconoce", esta siendo "bastante clara".

En este sentido, ha señalado que seguirán adelante "pase lo que pase" y pondrán "toda la carne en el asador".

Moreno ha manifestado también que verían "con satisfacción" que se dieran movimientos por parte del Gobierno central, así como un alto el fuego de ETA. Además, ha destacado la "fuerte cohesión interna" en la izquierda abertzale y, en este sentido, cree "sumamente corrosivo hablar ahora de duros y blandos o traidores o no traidores".

Ante los actos de violencia registrados en los últimos días, Niko Moreno afirma que no saben "realmente qué es lo que hay detrás de esos sucesos" y desconocen cuál es su naturaleza y su origen. A su juicio, la lectura que se está haciendo de los mismos por parte de agentes políticos e institucionales evidencia que tienen una "intencionalidad política".

No es kale borroka

El alcalde de la ilegalizada ANV ha afirmado que no los definen como kale borroka, ya que creen que no encajan en las características de ese tipo de acciones y es "difícil" hablar en esos términos. En todo caso, ha asegurado que lo que "está claro" es que esos hechos "no tienen nada que ver con la estrategia que ha definido la izquierda abertzale".

A su juicio, estos actos, así como la lectura de los mismos, suponen "una piedra en el camino que está emprendiendo la izquierda abertzale", pero "no es una piedra que está poniendo la izquierda abertzale". "Quién esté detrás de esto, desde luego no está ayudando", ha destacado.

Moreno ha señalado que las peticiones a la izquierda abertzale de mayor contundencia ante estas acciones evidencian también "esa intencionalidad política". "Nos están pidiendo algo, un tótem y no entendemos por qué. Creo que nuestro desmarque, nuestra lectura respecto a esos hechos está siendo bastante clara", ha agregado.

No obstante, ha reconocido que su apuesta tiene un "recorrido largo" y la meta es la "independencia", pero cree que no es momento para "tener prisa". Respecto a la posibilidad de que, a corto plazo, se pueda dar un cambio de escenario, ha manifestado que "por la

izquierda abertzale no quedará".

Un año largo sin actividad de ETA

En relación a ETA, ha destacado que hay dos elementos a tener en cuenta, por una parte, el hecho de que en sus últimos comunicados "ha manifestado, de alguna manera, la sintonía con el proceso democrático" y con la apuesta de la izquierda abertzale.

Por otra parte, se ha referido a "lo que no ha hecho y llevamos más de un año largo sin actividad directamente imputable a ETA", algo que hay que ver "como una aportación". "Hay que ver las dos cosas, lo que ha dicho ETA y lo que no ha hecho", ha puntualizado.

Sobre la posibilidad de que puedan concurrir en listas con EA, ha señalado que el trabajo que están realizando ambas formaciones no se plantea, en estos momentos, desde el punto de vista electoral. "Cuando llegue el periodo electoral ya veremos que posibilidades nos encontramos", ha añadido.