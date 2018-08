Política

Candidato a dirigir EH Bildu

Otegi deja el cargo de secretario general de Sortu

Agencias | Redacción

07/06/2017

Ante la posibilidad de ser elegido coordinador de EH Bildu, Otegi dice que ambas responsabilidades son "incompatibles".

Arnaldo Otegi abandonará su cargo de secretario general de Sortu para ejercer, a partir del 17 de junio, como coordinador general de la coalición EH Bildu. Otegi considera que ambas responsabilidades son "incompatibles" y no resulta "conveniente" la acumulación de cargos, "menos en la izquierda".

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, el dirigente abertzale, acompañado de Miren Zabaleta y otros representantes de Sortu, ha explicado que, tras conocer su candidatura acordada por los cuatro partidos que forman EH Bildu para convertirse en el máximo dirigente de la coalición, puso su cargo de secretario general de Sortu a disposición del Consejo Nacional de este partido a finales del pasado mes de mayo.

El Consejo Nacional aceptó su renuncia y propondrá a un candidato, de entre los ya elegidos en el equipo directivo de Sortu, para suceder a Otegi al frente del partido en la Conferencia Política que celebrará la formación independentista el próximo mes de septiembre.

Otegi ha asegurado que, a su juicio, los cargos de coordinador general de EH Bildu y de secretario general de Sortu "son incompatibles" y ha abogado por evitar los "hiperliderazgos" y la "acumulación de cargos".

"Me parece que por el respeto que se le debe a un nuevo sujeto político (partido, coalición, movimiento) que quiere ser plural, y que quiere agrupar y convertirse en la casa común de la izquierda soberanista del país, el cargo de coordinador general no podía ser compatibilizado con el de secretario general de Sortu", ha expuesto Otegi.

La dirigente de Sortu Miren Zabaleta ha explicado que el Consejo Nacional de su formación entendió que, como había planteado Otegi, los dos cargos eran incompatibles, motivo por el que ha aceptado la renuncia del secretario general a partir del momento en el que las bases de EH Bildu refrenden su candidatura en el próximo congreso del 17 de junio en Bilbao.

"El formato de coalición, superado"

Otegi se ha referido al Congreso de EA y al acuerdo alcanzado por los dos sectores de este partido que, según ha indicado, no va a modificar el proceso de refundación de EH Bildu, que debe convertirse en sujeto político, ya que la coalición es un "formato que había que superar".

"La fórmula de suma de partidos hay que superarla, eso no quiere decir que los partidos tengan que desaparecer ni que no tengan que mantener su perfil y sus espacios de autonomía absoluta para plantear lo que consideren oportuno", ha explicado Otegi, quien ha añadido que "hay miles de personas en este país que se identifican con el proyecto de EH Bildu y no se identifican ni con Sortu, ni con Aralar, ni con Alternatiba ni con EA".

Ha asegurado que EH Bildu tendrá, como pedían los críticos de EA, una portavocía "muy plural", ya que contará con 20 secretarías, lo que implica tener 20 portavoces, además de los de cada partido y de los cargos públicos.

