Rubalcaba:'O ETA lo deja o Batasuna deja a ETA. Solo hay dos opciones'

Redacción

25/08/2010

El ministro del Interior ha criticado la "falta de claridad" de la izquierda abertzale ante los últimos casos de violencia callejera y ha declarado que le "cuesta" creer que sean incidentes aislados.

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado la "falta de claridad" de la izquierda abertzale ante los últimos episodios de violencia callejera y ha recordado que "o ETA lo deja o Batasuna deja a ETA. Sólo hay esas dos opciones y sino, seguiremos hasta que acabe".

Entrevistado en la Cadena Ser, Rubalcaba ha explicado que tanto la Ertzaintza como los distintos cuerpos policiales están investigando los últimos ataques de violencia callejera registrados para poder determinar si se trata de un actividad organizada o acciones locales. Aunque no ha querido avanzar ninguna hipótesis al respecto, ha dudado de que se trate de hechos aislados: "Me cuesta creerlo porque si alguna experiencia tengo, más bien lo que hay ahí es una organización".

Tras recordar que todos estos ataques son "ejercicios de violencia", Rubalcaba ha advertido a las formaciones políticas ilegalizadas que están tratando de volver a la legalidad por la vía de expresar su convicción de que sólo la política y la democracia son las reglas del juego que "es un momento excelente para que nos lo digan, pero con claridad".

"Esta cosa de que no me gusta, me molesta, es que no encaja. No es que no encaje. Es si estás de acuerdo o no estás de acuerdo porque el problema de la política vasca, entre otros cosas, en materia de terrorismo y lo que se refiere a la ilegalizada Batasuna es la falta e claridad", ha señalado.

Rubalcaba ha explicado además que aunque ahora se esté hablando de treguas, la solución de la izquierda abertzale "es muchísimo mas sencilla": "O lo dejan o los dejáis, ese es el asunto. Eso es lo que tiene que tener claro la ilegalizada Batasuna y los partidos que están hablando legítimamente o no con ella y cualquiera que se plantee el futuro de la política vasca".

Por último, el ministro de Interior ha subrayado que ETA no mata porque no puede y aunque ha dicho no saber cuál será su actividad, ha querido dejar claro que desde el Estado seguirán trabajando y "la prueba son los resultados de este verano en la lucha contra ETA".

En cualquier caso, Rubalcaba ha insistido en que "la cosa es sencilla: o ETA lo deja o la ilegalizada Batasuna deja a ETA. Sólo hay esas dos opciones y sino seguiremos hasta que acabe, porque lo que sí le puedo decir es que esto va a acabar, esa convicción la tengo absolutamente".