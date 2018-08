Política

Secuestro de Mauritania

El PP pide que De la Vega explique cómo se logró la liberación

Redacción

25/08/2010

No descartan pedir después explicaciones secretas en la Comisión de Gastos Reservados si hay algo que no se puede revelar en público.

El Partido Popular (PP) pedirá a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar las circunstancias que han conducido a la liberación de los cooperantes Albert Vilalta y Roque Pascual, por ser ella la coordinadora del comité de crisis que se formó a raíz del secuestro el pasado mes de noviembre.

Sobre las informaciones que han aparecido acerca del pago de un rescate o el vídeo en el que los cooperantes son trasladados para su liberación acompañados del presunto secuestrador, la portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que primero quiere conocer la información que tiene el Ejecutivo para después poder pronunciarse sobre este tema "con pleno conocimiento de causa".

En caso de que, tras la comparecencia en la Comisión Constitucional, haya ciertos asuntos que no puedan hacerse públicos, Sáenz de Santamaría ha dicho que no tiene "inconveniente" en que la vicepresidenta se pronuncie después en la de Gastos Reservados, que tiene carácter secreto, algo que, incluso, podría pedir el PP si no quedara suficientemente satisfecho de la primera intervención.

Además, también ha señalado que la intención del PP es, una vez escuchado al Gobierno, la adopción de medidas por parte de todos los grupos parlamentarios para que no se vuelvan a producir situaciones como la que han vivido los dos cooperantes de Barcelona Acció Solidria.