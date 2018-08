Política

Entrevista en Radio Euskadi

Interior permite el acto político de la izquierda abertzale en Bilbao

Redacción

26/08/2010

El juez Velasco también permitirá su celebración. El PP, sin embargo, ha pedido al Gobierno Vasco que "impida" dicho acto convocado por "los amigos de ETA".

El Departamento de Interior del Gobierno Vasco permitirá el acto político de la izquierda abertzale previsto para este viernes en Bilbao y la Ertzaintza establecerá un dispositivo para velar que se cumpla "con la legalidad vigente", según ha confirmado el consejero de Interior, Rodolfo Ares.

En una entrevista a Radio Euskadi, se ha referido, de esta manera, al hecho de que de la manifestación, convocada por particulares, para este viernes se haya sustituido por un acto político, ya que han rechazado el trazado alternativo que les había planteado el Departamento de Interior.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco también ha permitido la celebración del acto, al considerar que se

desarrollará "bajo idéntico lema y circunstancias" que la que se celebró el pasado día 14 en Donostia, que se desarrolló "sin

exhibición de fotos de etarras, sin usarse lemas ni eslóganes delictivos y sin altercados contra el orden público".



Ares ha señalado que Interior les propuso un recorrido alternativo porque se quería "garantizar la convivencia y la seguridad" en la Aste Nagusia de Bilbao.

"Ahora no han querido hacer ese recorrido alternativo, se quieren quedar sólo en el punto de partida, pueden hacerlo, lo harán, espero que lo hagan con normalidad", ha señalado. Ares ha añadido que habrá un dispositivo de la Ertzaintza para velar que se "cumpla la legalidad vigente".

Ares ha afirmado desconocer qué tipo de acto político se va a llegar a cabo y se imagina que será "una declaración", que "también lo harían si hubieran hecho el recorrido hasta Aita Donosti".

Ares cree que han tomado la decisión de sustituir la marcha por el acto político porque "seguramente confían poco en su capacidad de movilización y prefieren concentrarse sólo en Zabalburu".



El PP pide la prohibición

El PP ha pedido al consejero vasco de Interior que "impida" el acto político convocado para mañana por "los amigos de ETA" en Bilbao.

A través de un comunicado, el parlamentario popular Carlos Urquijo ha considerado que "la no prohibición" del acto por parte de Interior es "un error" que será interpretado por la izquierda abertzale "como un síntoma de debilidad".



"No consiguieron parar las fiestas"

Por otra parte, Ares ha señalado que el plante realizado este miércoles por Bilboko Konpartsak, que protestaban por la sanción a dos comparsas que habían exhibido fotos de presos, ha puesto de manifiesto que "intentaron parar las fiestas y no lo consiguieron".

El titular de Interior ha señalado que fue "todo lo contrario" y que la fiesta siguió "con mucha normalidad". Ares ha añadido que el Arenal estaba "lleno de gente" y la mayoría de comercios e instalaciones hosteleras "estaban abiertas".

Ares ha indicado que el plante no se hizo para defender el modelo festivo, sino que se hizo "para solidarizarse con dos comparsas que no están en el recinto festivo porque el año pasado utilizaron sus instalaciones para hacer apología del terrorismo, rendir homenaje a etarras y eso es vulnerar la ley y, por eso, no están, con una muy buena decisión del Ayuntamiento, en el recinto festivo".

"Después han querido disfrazar este parón como trasladando la idea de que quieren defender el modelo fetivo, de la Aste Nagusia. El modelo de la Aste Nagusia no está en riesgo, lo que no se puede es aprovecharse de las fiestas, de una txosna para hacer apología del terrorismo", ha señalado.

Actos de ''kale borroka''

Según Ares, "es evidente que cuando hay actos de ''kale borroka'' es cuando los radicales abertzales lo permiten", porque "cuando toman decisiones de que no haya actos de violencia callejera, desde luego lo consiguen", y "deberían pronunciarse con toda claridad aquellos que dicen que no comparten estos actos de ''kale borroka'', cosa que no han hecho".

"Si no lo paran porque hay discrepancias en su seno, lo que tienen que hacer es decirlo con toda claridad y pronunciarse en contra, y sin ambigüedades, de estos actos", ha dicho Ares en referencia a posibles divisiones dentro de la izquierda abertzale sobre la utilización de la violencia.

El incendio de Andoain fue un ataque

El consejero de Interior ha confirmado que el incendio provocado de dos camiones utilizados habitualmente en obras de construcción en Andoain (Gipuzkoa) el pasado 16 de agosto "es un acto claramente de ''kale borroka''" y que "es evidente que es un sabotaje a empresas relacionadas con el tren de alta velocidad".