Política

Inicio del curso político

Patxi López espera que el PNV no torpedee la transferencia de empleo

Redacción

31/08/2010

El lehendakari ha afirmado que el Gobierno Vasco sigue inmerso en negociaciones a ese respecto. Por otro lado, ha emplazado a la izquierda abertzale a "cortar el cordón umbilical que les une a ETA".

El lehendakari, Patxi López, ha afirmado que el Gobierno Vasco sigue "negociando" la transferencia de las políticas activas de empleo y espera que el PNV "no juegue a la contra".

Patxi López ha realizado estas manifestaciones en Donostia-San Sebastián, en su comparecencia al término de la primera reunión del consejo de Gobierno, tras el periodo estival, y que se ha celebrado, como viene siendo habitual, en el Palacio Miramar para dar inicio al curso político.

El lehendakari, que ha iniciado su discurso trasladando el apoyo del Gobierno Vasco a la candidatura de Donostia-San Sebastián como Capital Europea de la Cultura 2016, ha destacado que trabajan para tener "en nuestras manos" la competencia de las políticas activas de empleo. "Espero que otros hagan lo mismo y no jueguen a la contra", ha añadido, en clara referencia al PNV.

Por otra parte, López ha señalado que, en breve presentarán los presupuestos para el año 2011 que serán "austeros", pero pondrán "las primeras piedras de unas reformas profundas que Euskadi necesita".

Asimismo, ha señalado que espera que "se pueda repetir la escena" de responsabilidad que hubo el pasado año de cara a la aprobación de los presupuestos de las distintas instituciones vascas. "Nosotros mantendremos, desde luego, esta responsabilidad en todas las instituciones. Y confiamos en que el resto haga lo mismo", ha añadido López, quien ha manifestado su impresión de que se está "saliendo de la crisis".

Violencia

El lehendakari ha afirmado que, "poco a poco", se está consiguiendo "acorralar a los violentos" y hacer el aire "más respirable en Euskadi" pero ha señalado que el "rebrote de violencia callejera" de las últimas semanas "nos recuerda que la embestida totalitaria sigue ahí". Ante este escenario, ha emplazado a la izquierda abertzale a "cortar definitivamente el cordón umbilical que les une a ETA".

Ha señalado que se "va ganando la batalla al terrorismo" y la "menor presencia de la violencia" ha tenido sus efectos en el sector turístico, que ya alcanza el 5,3% del PIB.

López ha indicado que, aunque ETA esté "casi desparecida" mantiene su capacidad de hacer "daño". En este sentido, ha señalado que el rebrote de kale borroka recuerda que la "embestida totalitaria sigue ahí" y ha añadido que no es "la primera vez" que la violencia callejera "resurge en periodos de menor actividad de ETA".

A su juicio, ante este "macabro equilibrio", la izquierda abertzale no ha dicho más que "no les conviene", que es "lo mismo que no decir nada". Por ello, le ha emplazado a "cortar definitivamente el cordón umbilical que les une a la violencia y a ETA" y a abandonar "el mundo del terror". López ha indicado que "todo lo demás son intentos de ocultar su falta de valor" y, mientras "no se separen de esa estrategia", seguirán "siendo el entorno de ETA".