La gran mayoría de los presos apoya acogerse a beneficios penitenciarios

30/06/2017

El 73% de los presos que han participado en el proceso interno han dado el visto bueno a la nueva hoja de ruta de EPPK.

Los presos de EPPK han votado mayoritariamente, con el 73%, a favor de la hoja de ruta marcada por el colectivo, que contempla acogerse individualmente a beneficios penitenciarios con su apoyo.

El proceso interno del colectivo Euskal Preso Politikoen Kolektiboa ha culminado con una muy alta participación, del 87,2%, según han informado Naiz y Berria (mañana se publicarán los resultados íntegramente).

En total han sido 221 los presos que apoyan la nueva vía, mientras que 42 se muestran en contra.

El EPPK explica que la definición definitiva del documento base se conocerá durante el verano, ya que debe completarse aún con las aportaciones producidas. Además, destaca la "riqueza" de la discusión, dado que hay 91 propuestas, bien individuales o colectivas. Posteriormente, también se elegirá la dirección del colectivo, que estará formada finalmente por ocho personas entre 43 nombres propuestos.

El "concluyente resultado lanza una hoja de ruta que apuesta rotundamente por la vía legal para ir logrando excarcelaciones". Así, en lo sucesivo "será cada preso quien decida aprovechar o no las posibilidades que ofrezca la línea jurídica, será cada preso quien decida utilizar o no las diferentes solicitudes o cauces legales (redenciones, destinos, cambios de grado, permisos, acercamiento a Euskal Herria, libertad condicional, etc.), y, dado que la línea ha sido aprobada de manera colectiva, contará en todo momento con el apoyo y la ayuda del colectivo", según establece el documento aprobado.