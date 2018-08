Política

Anuncio de ETA

La mayoría de partidos, entre la 'cautela' y la 'desconfianza'

16/09/2010

La valoración más optimista la ha realizado Aralar, aunque ha hecho un llamamiento a ETA para que declare un "cese unilateral y definitivo" de la violencia.

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha denunciado hoy que el anuncio de ETA es "insuficiente, ambiguo y fraudulento" porque no anuncia un abandono definitivo de las armas y ha dejado claro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no están en tregua".

En rueda de prensa, el consejero ha señalado que "cualquier declaración que hable de un cese, aunque sea temporal, hay que considerarlo una buena noticia", aunque inmediatamente ha insistido en que este anuncio es "absolutamente insuficiente", ya que "no responde a lo que la inmensa mayoría de la sociedad demanda".



PNV: "No es el comunicado que&' || 'nbsp;ETA debe a la sociedad"



El Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV tiene previsto analizar este lunes, en su reunión habitual semanal, la decisión de ETA de suspender las acciones armadas ofensivas, según han manifestado fuentes de la formación jeltzale.

En cualquier caso, en una primera valoración, la formación jeltzale ha señalado que, "aunque afortunadamente [el comunicado] no es de amenaza o reivindicativo de autoría de atentado, no es el que ETA debe a la sociedad vasca ni el que ésta esperaba".



PSE-EE:&' || 'nbsp;"Es insuficiente e inconcreto"



La ejecutiva del PSE-EE ha calificado de "insufiente, inconcreto y difuso" el comunicado de ETA porque no anuncia su "inmediata disolución" y "ni siquiera atiende a los requerimientos que lehan hecho Batasuna y EA".



En un comunicado, el PSE-EE ha considerado que el anuncio de alto el fuego "no aporta novedades sustanciales", ya que la principal que ETA podría aportar es, a su juicio, "que deja atrás medio siglo de sufrimiento para los vascos o que haga caso de las declaraciones voluntariosas de la izquierda abertzale ilegalizada".



PP: "El comunicado es mera estrategia de cara a las elecciones"

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha denunciado que el comunicado obedece a "una estrategia conjunta" con la izquierda abertzale para que pueda estar presente en los próximos comicios municipales y forales.

Basagoiti ha manifestado que "ellos se pueden poner en tregua, pero el Estado no". Según el dirigente popular, "no hace falta" una suspensión de las acciones violentas de ETA, sino que hay que acabar con la banda terrorista. Además, ha advertido de que esto puede ser una estrategia "para colarse" en las elecciones municipales y forales de 2011.

Aralar: "Es una noticia positiva e importante"

Aralar, por su parte, considera que el anuncio de ETA es una "noticia positiva e importante", aunque ha hecho un llamamiento a la organización armada para que declare el "cese unilateral y definitivo" de su actividad.

Aralar ha asegurado en un comunicado que la decisión supone un "paso importante para la pacificación que exige y que ha decidido la sociedad de Euskal Herria".

Considera también necesario que "se abran las vías para el reconocimiento y reparación de las víctimas, los presos y todas las demás personas afectadas".



EA: "Primer paso hacia una tregua verificable e indefinida"



El secretario general de EA, Pello Urizar, ha asegurado que la decisión de ETA debe ser un "primer paso" que "lleve a una situación de tregua indefinida y verificable que defina un escenario de paz".



El dirigente de EA ha opinado que los partidos deben "ahora más que nunca" actuar con responsabilidad "sin anteponer intereses particulares electoralistas a la consolidación del actual escenario".



EB pide a ETA que anuncie el "cese definitivo"

El coordinador general de EB, Mikel Arana, ha considerado que el comunicado "es positivo, pero no el que le exige la sociedad vasca", por lo que ha demandado a ETA "un mensaje claro y rotundo en el que anuncie el cese definitivo y sin condiciones de la violencia".

En un comunicado, Arana ha opinado que, "tras 40 años de violencia y después de las expectativas generadas de un inminente anuncio de una tregua, resulta insuficiente que ETA se limite a aclarar que lleva meses sin atentar".



UPyD: "No basta y no es suficiente"



El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) del País Vasco, Gorka Maneiro, ha manifestado que "decir que se declara una tregua es como no decir nada. No vale. No basta y es insuficiente".

"Debe producirse la disolución incondicional de ETA y el abandono definitivo de la violencia", ha aseverado.