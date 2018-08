Política

Juicio de la trama Gürtel

Rajoy ante la AN: 'Mi responsabilidad era política, no contable'

E.G. | EITB.EUS

26/07/2017

El presidente niega la existencia de una caja B en el PP. Es la primera vez que un jefe de Gobierno se sienta ante un tribunal de la Audiencia Nacional.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha comenzado a declarar como testigo a las 10:07 y responde a las preguntas del abogado de ADADE, Mariano Benítez de Lugo, a cuya instancia ha sido citado como testigo en el juicio de Gürtel, en el que comparece finalmente sentado en el estrado a la derecha del tribunal.

Preguntado sobre si tenía conocimiento de una caja B en el PP o sobresueldos, el presidente español ha subrayado: "Mis responsabilidades son políticas, no de contabilidad". Rajoy ha recalcado que "jamás" se ha encargado de la contabilidad y lo único que le importaba es que hubiera informes positivos por parte del Tribunal de Cuentas. Según ha explicado, los cargos del partido tenían un "complemento" que se declaraba a Hacienda.

Rajoy ha declarado durante casi dos horas contestando preguntas a varias de las acusaciones, a la Fiscalía y a tres de las defensas. Durante la hora y 50 minutos en la que ha testificado, ha abundado en la idea de su responsabilidad política del partido, que no económica; así como en la defensa de la labor de los tesoreros Lapuerta y Bárcenas. También ha negado la existencia de una caja B en el PP. "Esos papeles —los de Bárcenas— son absolutamente falsos", ha subrayado.

Interrupciones y tensión en la primera parte

Los primeros compases de la declaración del presidente han estado marcados por la tensión, la surgida entre el abogado de ADADE y el presidente del tribunal, pero también la creada por el abogado de Luis Bárcenas, que ha protestado reiteradamente, interrumpiendo el interrogatorio de Benítez de Lugo. El abogado de Bárcenas ha querido evitar que el testigo sea preguntado por la supuesta caja B del PP. El tribunal ha permitido algunas pregunta sobre este tema, aunque ha subrayado que esta causa está siendo juzgada en otra pieza.

El propio Rajoy, visiblemente nervioso, se ha mostrado irónico en algunas respuestas. Benítez de Lugo ha preguntado en numerosas ocasiones sobre asuntos concretos de la relación del presunto jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, y el PP. Rajoy ha contestado en una de ellas: "No sé si se ha equivocado de testigo". El abogado Benítez de Lugo también se ha quejado de una respuesta "muy gallega" cuando Rajoy le ha explicado que un viaje a Canarias lo pagó el PP "hasta donde yo sé". "La respuesta debe ser muy gallega, porque no puede ser riojana", le ha respondido Rajoy.

El abogado de la ADADE, Mariano Benítez de Lugo, durante su turno de preguntas. EFE

"Mientras fue tesorero, nunca tuve queja sobre Bárcenas"

Preguntado por si tuvo alguna queja sobre los antiguos tesoreros del PP, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, Rajoy ha contestado que "nunca".

En su declaración Rajoy ha asegurado, además, que recordaba "perfectamente" la reunión que se produjo en 2010 en su despacho con el extesorero Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el exministro Javier Arenas. Según ha dicho, le pareció un encuentro "razonable" porque Bárcenas había trabajado 30 años en el partido y quería "despedirse". En esa reunión, ha proseguido, el extesorero explicó que a partir de ese momento iba a dedicar tiempo a "defenderse" y le pidió una sala para meter sus "papeles y documentos" y poder utilizar el coche del partido, algo que vieron "razonable".

El presidente español ha reiterado que no conocía bien al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa. Ha añadido que puede que conociera a Correa de "saludarlo en un acto público", aunque eso ni siquiera lo puede afirmar "de manera nítida".

Según ha explicado, fue él quien decidió en 2004 cortar la relación del PP con Correa. En sus palabras, el tesorero del partido entonces, Álvaro Lapuerta, le comentó las dudas sobre la actuación de algunos proveedores del PP en determinados ayuntamientos de Madrid. Él le preguntó si había alguna actuación que no se ajustaba a derecho y le contestó que no le gustaba la actuación, por lo que pidió a Lapuerta que le dijera qué consideraba que era mejor hacer. Ante la respuesta de que creía que debería dejarse de trabajar con Correa fue cuando Rajoy dio la orden de cortar esa relación. El presidente del Gobierno ha dicho no tener "ni la más remota idea" de si Correa pasaba por entonces por la sede del PP, como tampoco sabe ahora quién está en la sede.

Cruce de SMS con Bárcenas

Wilfredo Jurado, abogado que representa al PSOE de Madrid, ha preguntado al presidente por el intercambio de SMS que mantuvo con Bárcenas en 2012, en los que le escribió "sé fuerte", "nada es fácil" y "hacemos lo que podemos". El abogado le ha preguntado a qué se refería y qué era lo que estaban haciendo.

Rajoy ha explicado que él respondía a los mensajes de Bárcenas en aquel momento porque tiene la costumbre de contestar a los que le mandan las personas que tienen su teléfono y era la respuesta a la situación compleja por la que el extesorero le decía que atravesaba.

"Y es todo. Podría haber utilizado esa frase o cualquier otra. No tiene ningún significado. Hacemos lo que podemos significa exactamente lo que significa, hacemos lo que podemos", ha subrayado.

Después de que el abogado le contestara con un "hasta ahí llego", Rajoy le ha respondido: "Todo es opinable. Pero sí digo que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso"·

Al preguntarle el abogado qué entendía cuando escribió al extesorero "Luis, lo entiendo, sé fuerte", ha explicado que él manda muchos mensajes y ha precisado que no hizo "absolutamente nada". "Hasta el punto no hice -ha puntualizado- que no lo llamé".

Máxima expectación

Rajoy ha llegado a las 09:47 horas a la Audiencia Nacional en su coche oficial, y ha entrado al recinto por la puerta lateral sin que las cámaras hayan podido recoger el momento. La declaración ha generado máxima expectación y se han acreditado 312 periodistas, fotógrafos y técnicos de 83 medios de comunicación, 21 de ellos extranjeros.

El coche oficial del presidente a su llegada a la Audiencia. EFE

Es la primera vez en la democracia española que un presidente del Gobierno en ejercicio se sienta ante un tribunal de la Audiencia Nacional. En su día, Felipe González declaró ante el Tribunal Supremo por el 'caso GAL', pero ya había abandonado el Palacio de la Moncloa.

El jefe del Ejecutivo ha sido citado a las 10:00 horas en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio por la primera época de actividades de la red Gürtel (1999-2005) en relación a la contratación de servicios de organización de eventos y adjudicaciones públicas a las empresas de Francisco Correa por parte del PP.

Un centenar de personas ha protestado frente a la sede de la Audiencia, convocados por el Coordinadora 25S.

