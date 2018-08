Política

Entrevista en Radio Euskadi

El PNV no irá a la marcha pero defiende el derecho a manifestarse

Redacción

10/09/2010

Iñigo Urkullu ha anunciado que su formación no va a participar en la marcha de este sábado, aunque ha defendido el derecho a manifestarse después de que la AN prohibiese la primera convocatoria.

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha anunciado que la formación jeltzale no participará en la marcha convocada para mañana en Bilbao, pero ha defendido el "derecho de manifestación" después de que la Audiencia Nacional prohibiera la convocatoria de la plataforma Adierazi Euskal Herria.



Entrevistado en&' || 'nbsp;Radio Euskadi, el dirigente del PNV ha señalado, ante la nueva convocatoria, realizada por el ex consejero del Gobierno Vasco Sabin Intxaurraga (EA), que no están "ni convocados, ni invitados" y que, siguiendo con su "costumbre", -"salvo cuestiones de relación previa muy claras"-, no participan en manifestaciones "convocadas por otros".

Sobre el cese de los atentados anunciado por ETA, el dirigente jeltzale ha insistido en que "no hay una expresión clara y nítida de alto el fuego" y que siguen dándose "acciones" como "cartas de extorsión", que "suponen un chantaje y también es terrorismo".



Asimismo, ha recordado que el "objetivo político" de la izquierda abertzale es "suplir y superar al PNV". "Es un objetivo legítimo y nosotros tenemos que saber analizar las estrategias de otras formaciones, también las de la izquierda abertzale", ha añadido.







Larreina: Ante otra prohibición habría otra convocatoria

Por otra parte, el dirigente de Eusko Alkartasuna Rafa Larreina, quien ha actuado en ocasiones como portavoz de Adierazi EH, ha asegurado también en Radio Euskadi que "si hay una nueva prohibición, habrá otra convocatoria" de manifestación, y así sucesivamente.

Según ha explicado, ambas marchas se han planteado "para reivindicar los derechos sociales y políticos para todos los ciudadanos vascos" y ese derecho "no puede ser silenciado".