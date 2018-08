Política

Nuevo anuncio de ETA

El Gobierno avisa a ETA de que no hay 'atajos'

Redacción

21/09/2010

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordado a la organización terrorista que no vale nada que no sea el fin "definitivo y total" de la violencia.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordado a ETA que "no hay ningún atajo" y que carecen de valor los comunicados que no anuncien el final definitivo de la violencia, y ha garantizado que se seguirán luchando desde el ámbito judicial y policial.

"No hay nada que comentar sobre lo que no significa nada nuevo", ha sentenciado la vicepresidenta en referencia al comunicado hecho público este fin de semana por ETA, en el que llama a la comunidad internacional para que participe en la estructuración de un proceso democrático que dé solución al "conflicto" vasco.

Fernández de la Vega ha señalado que "a estas alturas" la organización armada ya sabe que no vale nada que no sea el fin "definitivo y total" de la actividad armada, "no cabe nada, no hay ningún atajo".

Mientras no se produzca ese anuncio de un abandono de la violencia "claro y contundente", el Gobierno seguirá trabajando para acabar con ETA con las herramientas del Estado de derecho: la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado y el trabajo de jueces y fiscales.

La vicepresidenta ha remarcado la importancia de que "una vez más" todos los partidos políticos hayan coincidido al hacer una valoración idéntica al comunicado, y ha puesto en valor la "unidad de los demócratas" frente a ETA.