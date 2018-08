Política

Este domingo, en Foronda

El PNV espera reunir a más de 100.000 personas en el Alderdi Eguna

Redacción

22/09/2010

Los tres diputados generales acompañarán a Íñigo Urkullu durante el tradicional mitin, en las campas de Foronda.

Los tres diputados generales, José Luis Bilbao, Markel Olano y Xabier Agirre, acompañarán el domingo al presidente del PNV, Íñigo Urkullu, durante el mitin del ''Alderdi Eguna'', en las campas de Foronda, en Vitoria-Gasteiz.

La secretaria de la Ejecutiva del partido, Belén Greaves, ha anunciado que este año, "víspera de elecciones", además de los tres diputados generales acompañará a Urkullu "una de las candidatas del PNV por Nafarroa Bai a las elecciones navarras".



La "gran fiesta anual del PNV" se celebrará bajo el lema ''Euskadi sasi guztien gainetik'' (''Euskadi por encima de las dificultades''), que, según Greaves, refleja "el compromiso del PNV de priorizar Euskadi, los intereses de los vascos y de las vascas a cualquier otra consideración o interés".



Según Greaves, el eslogan hace referencia a la "actitud con que el PNV va a afrontar los nuevos escenarios y retos", entre los que ha citado "la crisis económica, la posibilidad de normalización en la convivencia de la sociedad vasca y la necesidad de profundizar en el autogobierno".



"Tres retos, tres desafíos, a los que el actual Gobierno del lehendakari López y el Partido Popular no quiere, no sabe o no puede encontrar solución", ha añadido.



El próximo "Alderdi eguna" estará "marcado por los aniversarios de fechas históricas", ha dicho Greaves, "sobre todo, por el 50 aniversario del fallecimiento del lehendakari Aguirre".



El PNV espera congregar a más de 100.000 personas el próximo domingo en las campas de Foronda. Asistirán al "mayor ''Agintarena''" celebrado hasta la fecha, ya que participarán 100 dantzaris con ikurriñas de 20 metros cuadrados.

Una media de 100 personas, casi la mitad voluntarios, trabajan diariamente y desde hace 3 semanas en el lugar donde se celebrará el "Alderdi eguna", que este año espera ofrecer más de 19.000 comidas.