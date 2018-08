Política

Pleno de Política General

El PP pide al lehendakari liderar 'por encima del egoísmo de Zapatero'

Redacción

24/09/2010

El líder del PP ha emplazado al lehendakari a liderar una política en la que quede claro que "los premios por asesinar, o por dejar de hacerlo, legitiman la violencia".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha emplazado hoy al lehendakari, Patxi López, a liderar una política de pacificación en la que quede claro que "los premios por asesinar o dejar de hacerlo legitiman la violencia" y que "la estrategia de ETA no detendrá el paso de los demócratas".



En su intervención en el pleno de Política General, Basagoiti ha centrado la mayor parte de su discurso en la necesidad de derrotar a ETA desde "la firmeza democrática". Ha dicho que "sobran los encapuchados, los mediadores y los intermediarios" y que "no se pueden repetir errores que han acabado en el fracaso".



Por ello, ha instado a López a liderar las políticas de pacificación y a poner en valor "todo lo que sirve para deslegitimar

los proyectos y medios totalitarios y para prestigiar la democracia", al opinar que "cada vez estamos más cerca de la

victoria de la democracia".



"Le corresponde al lehendakari trasladar confianza y explicar el compromiso sincero que soporta la apuesta de los demócratas. Cuando se habla de paz y libertad se le tiene que oír, con voz alta, trasladando la certeza de un camino que con constancia y determinación nos llevará al objetivo de vivir en paz y libertad", ha pedido.



Por ello, ha advertido de que "los premios por asesinar o dejar de hacerlo legitiman la violencia", así como de que "se debe

recuperar el punto de encuentro entre vascos que representa el Estatuto de Gernika".



En este sentido, Basagoiti ha criticado el "mercadeo de las transferencias" y ha exigido conocer en profundidad el acuerdo de

las políticas activas de empleo, al tiempo que ha opinado que el lehendakari "debería haber estado al frente de la negociación"

porque "tiene que estar por encima del egoísmo de Rodríguez Zapatero".



En materia económica, ha denunciado que el Gobierno Vasco "comienza a distorsionar" los datos en sus análisis económicos, cuando "la verdad es que hay 130.000 vascos en paro".



Se ha mostrado en contra de subir los impuestos y a favor de rebajar el gasto corriente, de "adelgazar" la Administración

Pública, y de decir a la sociedad que "aún quedan tiempos duros".



Por ello, ha pedido a López que "se atreva con medidas que no son cómodas, pero que ayudan al tejido productivo", entre las que ha citado reformar el sistema de prestaciones sociales, un nuevo plan de Formación Profesional volcado en el empleo, e incrementar las inversiones productivas.



Respuesta del lehendakari

El lehendakari, Patxi López, ha coincidido "en lo fundamental" con el líder del PP vasco. Según López, "esa firmeza y esos principios son los que nos han permitido avanzar".

El mandatario ha recalcado que "la unidad está en lo básico instalada en Euskadi". Además, ha repetido una frase empleada por Basagoiti: La democracia integra al que se quiere integrar. De esta forma se ha referido a la representatividad del Parlamento Vasco.

Sin embargo, López no está de acuerdo con el tratamiento que el PP ha dado a la negociación de la transferencia de las políticas activas de empleo. Según el lehendakari, la negociación "no ha sido ningún mercadeo". "Estoy convencido de que con este acuerdo no se rompe la caja única", ha concluido.