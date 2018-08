Política

Audiencia Nacional

Absuelven a dos acusados de un ataque contra el Juzgado de Markina

Redacción

23/09/2010

La Sala de lo Penal ha decidido absolver a los presuntos miembros de Segi Eneko Ostolaza y Borja Oregi de lanzar un artefacto indendiario contra el Juzgado de Paz deMarkina en septiembre de 2006.

Noticias (1) El Supremo absuelve a cuatro presuntos miembros de Segi

La Audiencia Nacional ha absuelto a los presuntos miembros de Segi Eneko Ostolaza y Borja Oregi de lanzar un artefacto incendiario contra el Juzgado de Paz de Markina en septiembre de 2006 ante la "duda" de su participación en este ataque.



Así lo ha acordado la sección tercera de la sala de lo penal de este tribunal, que considera que no ha quedado probada la autoría de los dos acusados. El fiscal Daniel Campos solicitaba cuatro años y medio de prisión por un delito de daños terroristas y que indemnizaran al Ayuntamiento de la localidad con 6.380,20 euros.



La sala considera probado que sobre las 2:00 horas del 23 de septiembre de 2006 "personas desconocidas lanzaron tres cócteles molotov" contra el acceso al juzgado.

El tribunal señala que la declaración que prestó Oregi en sede policial y en la que el acusado reconoció que, junto a Ostolaza, había lanzado un coctel molotov el 30 de noviembre de 2007, así como que había participado en otros ataques anteriores contra ese mismo edificio, "no es bastante para, en base a ello, tener por probada" la participación de ambos en esta acción.



Argumentan que los hechos admitidos por Oregi "no parecen circunscribirse al ataque perpetrado el 23 de septiembre de 2006, cuyo modus operandi no se corresponde con el descrito" y añaden que lo reconocido "pudiera referirse" al ataque contra el juzgado de Markina en marzo de 2006, que no es objeto de este procedimiento.



Recuerdan además que Oregi y Ostolaza negaron los hechos durante el juicio celebrado el pasado 16 de septiembre.