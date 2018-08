Política

operación contra el 1-O

Puigdemont: 'El Estado español ha aplicado de facto el estado de excepción'

eitb.eus

20/09/2017

Además, el president ha criticado que el "Gobierno español ha sobrepasado la línea roja que lo separaba de los regímenes totalitarios" y que ha suspendido "de facto" el autogobierno de Cataluña.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho este miércoles que el Estado español "ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña y ha aplicado de facto un estado de excepción" en Cataluña.

Puigdemont ha realizado esta declaración institucional junto a todos los miembros de su Gobierno, en el Palau de la Generalitat, tras una reunión extraordinaria motivada por los registros y detenciones de la Guardia Civil contra cargos políticos catalanes.

El president ha criticado que el "Gobierno español ha sobrepasado la línea roja que lo separaba de los regímenes totalitarios" y ha remarcado que "el día 1 saldremos de casa con una papeleta, y la utilizaremos".

"Estamos convocados el día 1 de octubre para defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio", ha dicho.

Puigdemont ha pedido a los ciudadanos dar una respuesta pacífica y democrática y de ningún otro tipo, y ha explicado que estudiará con los agentes sociales y económicos "las respuestas conjuntas que sean oportunas", sin avanzar ninguna.

Pese a esta operación, Puigdemont ha asegurado que su Govern se siente "legitimado" para seguir tomando decisiones, ya que considera que tiene el aval del Parlament y le ampara la victoria electoral que obtuvo en las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015.

Ha apelado a los demócratas indignados de dentro y de fuera de Cataluña por la actuación del Estado este miércoles, y ha asegurado: "El Govern se ratifica en el compromiso de defenderlos siempre. No aceptaremos un retorno a épocas pasadas. No aceptaremos que no nos permitan decidir las épocas futuras".

"No nos echaremos atrás porque no tenemos derecho a ello. Defenderemos el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro", ha zanjado el presidente, que ha comparecido arropado por los miembros de su gabinete.

Puigdemont ha asegurado que el Gobierno de España se ha convertido en una "vergüenza democrática", y ha defendido que Cataluña se ha convertido en un caso excepcional en la UE.

"Denunciamos como ilegítima la suspensión y la intervención del Govern de Cataluña ya que no respeta los principios elementales de la democracia", ha concluido Puigdemont.

El presidente de Cataluña considera que lo que se ha vivido los últimos días en Cataluña es una violación de la Constitución y de la Carta de Derechos Humanos de la UE, y ha prometido "todo el apoyo", amparo y asistencia jurídica a los altos cargos y técnicos detenidos este miércoles.

Forcadell: "Ante las amenazas, sonrisas y votos"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha acusado hoy al Estado de "enterrar la política y abrir definitivamente la puerta a la represión" contra el referéndum, por lo que ha llamado a los catalanes a "no tener miedo", a mantenerse "unidos ante estos ataques antidemocráticos" y a votar el 1-O.

Arropada por tres expresidentes del Parlament Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol, así como por los otros cuatro miembros de la Mesa querellados por el proceso soberanista, Forcadell ha comparecido en su despacho de audiencias en la cámara catalana para leer una declaración institucional ante los registros y detenciones de altos cargos del Govern relacionados con la organización del referéndum del 1-O, practicados esta mañana por la Guardia Civil.

La presidenta de la cámara ha destacado "hoy han sido atacadas las instituciones de Cataluña, el autogobierno" y la "dignidad del pueblo de Cataluña".

Las "vergonzosas actuaciones antidemocráticas perpetradas" para "impedir" un referéndum el 1 de octubre suponen la "suspensión" de la autonomía y la "aplicación de un estado de excepción de facto", ha denunciado Forcadell, en la misma línea que lo ha hecho Carles Puigdemont.

"¿Esta es la única respuesta que podéis ofrecer ante el clamor mayoritario de los ciudadanos de este país? ¿Ante la voluntad de votar sólo podéis ofrecer amenazas y miedo?", ha interpelado al Estado.

La "respuesta", según Forcadell, debe ser "más política, más democracia" y una "firmeza" de carácter "democrático, pacífico y sereno, sin caer en provocaciones".

"Ante los registros, claveles y papeletas. Ante las amenazas, sonrisas y votos", ha proclamado Forcadell, que ha subrayado: "Nuestra gran fuerza es la democracia".

Por ello, ha hecho un llamamiento a participar "por dignidad" en el referéndum que el Govern quiere celebrar el 1 de octubre y ha recalcado que, si hay urnas, "sea cual sea el resultado, Cataluña ya habrá ganado".

(La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Foto: EFE)

Colau pide a Rajoy que rectifique y negocie

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que "rectifique", "pare esta deriva represora", "devuelva el autogobierno a las instituciones catalanas" y abra un diálogo porque "siempre es tiempo de negociación política".

En una declaración institucional, Colau ha afirmado que el Ayuntamiento de Barcelona estará "sin duda al lado de las instituciones catalanas en la defensa de su autogobierno", y ha advertido: "Los catalanistas vamos a salir a la calle a defender" los derechos y libertades del pueblo de Cataluña "y no nos van a encontrar con miedo ni divididos".

La alcaldesa ha denunciado que lo que está ocurriendo atenta a la "soberanía de Cataluña" y se debe a la falta de una respuesta política del Gobierno español a una demanda democrática que no sale de los partidos, sino de la sociedad catalana", y ha insistido en que "es el momento de la negociación política".

ción política".