Carles Puigdemont: 'Habrá referéndum, el deseo de votar es insobornable'

T. SAN JOSÉ | EITB.EUS

24/09/2017

El presidente de la Generalitat ha advertido que "si no nos dejan celebrar el referéndum, se pondrá sobre la mesa una declaración unilateral de independencia".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha vuelto a asegurar que el próximo domingo, 1 de octubre, se celebrará el referéndum sobre la independencia de Cataluña impulsado por las fuerzas independentistas catalanas. "No tenemos el derecho de contemplar que no se vaya a celebrar el referéndum", ha aseverado.

En una entrevista ofrecida al periodista Jordi Évole en su programa 'Salvados' de La Sexta, Puigdemont ha asegurado que "el deseo de votar es insobornable, hay que hacerlo, no estamos cometiendo ningún crimen, el Govern se tiene que comprometer a llegar lo más lejos posible". "Retirarse, rendirse, sería acabar mal", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo catalán ha ofrecido detalles sobre la preparación del referéndum, asegurando que "habrá censo", y que "toda la maquinaria está prevista para que una persona no pueda votar dos veces".

No obstante, sobre la posibilidad de que finalmente no se lleve a cabo la consulta, ha advertido que "si no nos dejan celebrar el referéndum, se pondrá sobre la mesa una declaración unilateral de independencia".

Al ser interpelado sobre la posible retirada de urnas por parte de los Mossos de Esquadra, el president ha reconocido que "si los mossos reciben el mandato del juez, deberán cumplirlo, pero dudo mucho que en la acción policial del 1 de octubre prime la retirada de urnas frente a la seguridad ciudadana".

Finalmente, Puigdemont ha asegurado que no teme ser detenido en los próximos días, aunque reconoce que no le gustaría, "no sería buena idea". "Yo estoy obedeciendo la ley catalana y a los principios del Derecho Internacional, Carta Europea de los Derechos Humanos, discrepo que esté desobedeciendo la ley española", ha explicado.