Rubalcaba: 'Las detenciones no responden al último comunicado de ETA'

29/09/2010

El ministro del Interior ha explicado que la investigación sobre Askapena se inició en 2008 y que la política antiterrorista "es la misma de hace un mes o hace un año".

El ministro del Interior ha asegurado que la operación de hoy contra el aparato internacional de ETA, Askapena, no tiene un carácter "coyuntural" y no es "una respuesta" al intento de la organización terrorista de internacionalizar el llamado conflicto vasco.



El ministro ha explicado que la investigación sobre Askapena se inició en 2008, a raíz de la detención del dirigente de ETA Francisco Javier López Peña, "Thierry" y la incautación de diversa documentación.



"La política antiterrorista es la misma que teníamos hace un mes o hace un año", ha señalado el titular de Interior, que ha añadido que el Gobierno "no ha cambiado ni una coma la estrategia en la

lucha contra ETA" tras los recientes comunicados de la banda terrorista.



Advierte a ETA de que no exija nada por dejar las armas

El ministro del Interior, ha advertido a ETA de que "no exija nada por dejar las armas porque no va a recibir nada" y ha respondido a Batasuna y EA que la "palabra clave" del alto el fuego que tienen que decretar los terroristas es "definitivo y no permanente".

Rubalcaba ha contestado de este modo a la "efervescencia de comunicados" producidos en los últimos días por parte de la banda y&' || 'nbsp; de su brazo político apuntando a las intenciones de Batasuna por ir a las elecciones. En este sentido, ha insistido una vez más en que para ser legales tienen que romper con ETA o convencerla para que dejen la violencia. Rubalcaba ha dicho también que la operación no está cerrada.