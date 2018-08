Política

Congreso del PSE-EE

Mendia dice que el PSE ha evitado que Euskadi esté en el debate de Cataluña

Agencias | Redacción

30/09/2017

Asimismo, ha lamentado que en Cataluña haya "ciudadanos enfrentados por la cerrazón de políticos incapaces de gobernar para todos".

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que la presencia de los socialistas en el Gobierno Vasco ha evitado el "choque entre vascos que ya sufrimos en el pasado", y ha incidido en que, de no haber sido así, "el debate público en el País Vasco estaría hoy en Cataluña y el 'procés'".

Mendia ha participado en la apertura del VIII Congreso del PSE-EE que, bajo el lema 'Garantía de izquierda', se celebra a lo largo de todo el fin de semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En la cita, en la que finalmente se han acreditado un total de 379 delegados, Mendia será reelegida en el cargo y se conocerá el nuevo equipo de dirección socialista para los próximos cuatro años.

El Congreso, que ha arrancado con la constitución de la mesa presidida por el concejal del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, cuenta con la asistencia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; el secretario de Organización, José Luis Ábalos del Partido Socialista; y el exlehendakari, Patxi López, entre otros.

En su intervención, Mendia ha destacado que el PSE-EE se encuentra, en la actualidad, "al frente de las instituciones" vascas (junto con el PNV), y supone "la llave de la estabilidad" por ser un partido de "influencia". Asimismo, ha criticado que el PP es un partido "incapaz de atender a las necesidades de los españoles" y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, una persona que "fía la solución de todos los problemas a que los resuelva el paso del tiempo".

Por contra, ha valorado la "propuesta" de Pedro Sánchez, "transformadora y que genera ilusión", a cuyo servicio están los socialistas vascos, "dispuestos a darlo todo para llevarle a La Moncloa".

Cataluña

Asimismo, ha lamentado que en Cataluña haya "ciudadanos enfrentados por la cerrazón de políticos incapaces de gobernar para todos", y ha incidido que no se está ante un conflicto entre Cataluña y España, sino entre "catalanes diferentes que merecen seguir conviviendo juntos".

"Nos ratificamos en que el camino para evitar la quiebra es el pacto. Ante la guerra de sordos, hace falta diálogo. En Euskadi hemos aprendido que solo entre diferentes se construye un país. Ésa es la única vía para no partir en dos a la sociedad catalana", ha resaltado.

Iceta: "Los independentistas quieren resolver un empate por la mínima"

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado en Bilbao que los independentistas pretenden "resolver un empate por la mínima" para que en Cataluña "haya vencedores y vencidos", y ha abogado por construir un acuerdo que "reúna a mucho más de la mitad más uno".

Iceta ha reiterado su llamamiento a que los ciudadanos catalanes no participen este domingo en el referéndum convocado por la Generalitat para "no darle valor".

Sánchez pide no participar en el referéndum

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha emplazado a no participar "en un proceso que no es democrático", y a los independentistas a "recuperar la senda de la legalidad". Además, ha hecho "una llamada a la calma" este domingo y "al diálogo" el día 2, "jornada de reflexión", para que "gane la convivencia". "No podemos participar en un proceso que no es democrático, no sólo porque no es legal, sino porque fractura a la sociedad catalana", ha afirmado.

Sánchez ha considerado que "mañana podemos perder más todos de lo que alguno cree que pueda ganar por sí mismo". "Por eso, hacemos un llamamiento a la calma, a la serenidad, al sosiego, para que gane la convivencia mañana en Cataluña", ha destacado.