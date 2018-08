Política

Según Urkullu

'La izquierda abertzale no está a la altura de las circunstancias'

Redacción

05/10/2010

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha asegurado que la "izquierda abertzale va a necesitar tiempo para vencer el fanatismo que le ha acompañado durante años".

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha asegurado hoy que "la lectura política" de la manifestación del pasado sábado en Bilbao es que la "izquierda abertzale no está obrando a la altura de las circunstancias" y "que va a necesitar tiempo para vencer el fanatismo que le ha acompañado durante años".

En una entrada en su blog personal titulada "Acordemos", Urkullu se ha referido así por segunda vez a la citada manifestación donde se escucharon gritos e insultos aislados de PNV "traidor" y "español" contra la representación de su partido.

Según el dirigente nacionalista, esos hechos demuestran que la "izquierda abertzale no emancipada (de ETA) no cambia de conversación, mantiene los mismos ritos y gritos. Y esta cerrazón esta ortodoxia excluyente, no ayuda" a que "buena parte" de la sociedad vasca crea que "realmente están cambiado de opinión".

"Una oportunidad para avanzar"

"La convocatoria del pasado sábado en Bilbao se presentaba como una oportunidad para avanzar, para aunar voluntades y para reforzar un nuevo estado de opinión, un cambio que nosotros desde luego queremos propiciar y acelerar" con "la emancipación" de la izquierda abertzale de ETA, ha afirmado.

Sin embargo, los hechos "no permitieron constatar que este cambio se haya consolidado en la izquierda radical. En privado se disculparán y aducirán que necesitan tiempo, pero mientras buena parte de sus filas sigan manifestando en público -con el silencio cómplice de la otra parte- este fanatismo cerrado no pueden esperar más que marchar sin compañía", ha resumido el presidente del PNV.