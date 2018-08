Política

Propuesta

Urkullu reta a 'Adierazi EH' a convocar una manifestación contra ETA

06/10/2010

El presidente del PNV ha llegado incluso a proponer un lema para la marcha: "ETA no. No estamos contigo".

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha retado hoy a los integrantes de la plataforma ''Adierazi EH'' a que pongan el derecho a la vida "por delante de todo los demás" y convoquen una manifestación en contra ETA.

Urkullu ha llegado incluso a proponer un lema para la marcha: "ETA ez. Ez gaituzu zurekin" (ETA no. No estamos contigo).

El dirigente nacionalista ha considerado que ese acto podría contribuir a dejar un "terreno labrado y libre a la autodenominada izquierda abertzale" para "separarse de ETA" y posibilitar que, luego, "les podamos acompañar en ese proceso".

El presidente del PNV se ha vuelto a referir a la manifestación celebrada el pasado sábado en Bilbao y ha insistido en que su desarrollo y finalización "no se correspondió con el objetivo que nos habían dicho" los organizadores.

El PNV, que respaldó dicha movilización, ha insistido en los últimos días en que el objetivo de la manifestación, convocada con el lema ''No a la prohibición de manifestaciones. Ninguna imposición, ninguna violencia. Sí a los derechos humanos, civiles y políticos'', no se correspondió con el protagonismo que al final se dio a la plataforma ''Adierazi EH'', convocante de dos marchas previas prohibidas por la Audiencia Nacional y que no contaron con el apoyo del partido de Urkullu.