Puigdemont no pedirá asilo político pero no volverá hasta tener 'garantías'

EITB.EUS

31/10/2017

En una comparecencia desde Bruselas, el president ha anunciado que asumirá las elecciones del 21D como un "plebiscito" sobre el 155.

El presidente Carles Puigdemont ha dicho hoy que no se encuentra en Bruselas para solicitar asilo político a las autoridades belgas, sino por "libertad y seguridad". Además, ha remarcado que volverá a Cataluña cuando tenga garantías.

"No estoy aquí para pedir asilo político. Estoy aquí en Bruselas como capital de Europa. No se trata de política belga. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad", ha afirmado Puigdemont durante la rueda de prensa celebrada este mediodía en Bruselas.

Carles Puigdemont no ha aclarado cuando volverá a Cataluña y ha pedido "garantías" para hacerlo. "Si hubiera garantías inmediatas de un tratamiento justo, si me permitiera un juicio justo, independiente, con separación de poderes, lo que vemos en la mayoría de países europeos, sin duda retornaría de manera inmediata", ha explicado.

Eso sí, también ha dejado claro que ve la acción judicial contra él como una "demanda política" y se va a oponer a ella "desde una posición política y no jurídica". "No queremos escapar a nuestra responsabilidad de la Justicia, pero queremos las garantías jurídicas en el marco de la UE", ha dicho también.

Tampoco ha detallado cuál será su futuro inmediato. "Estamos aquí en perfecta legalidad y sin incumplir nada, por tanto no nos hemos tenido que esconder de nada", ha dicho Puigdemont, quien ha agregado que no sabe cuánto tiempo pasará en Bélgica, ya que "depende de las circunstancias".

En cuanto a las elecciones convocadas por el Gobierno español el 21 de diciembre en Cataluña, Puigdemont ha asegurado que acepta las elecciones del 21 de diciembre y sus resultados, y ha preguntado al Gobierno español si hará lo mismo: "Respetaremos el resultado del 21 de diciembre como lo hemos hecho siempre. Al Gobierno español le pregunto: ¿Hará lo mismo?". "Es en el territorio de la democracia donde somos más fuertes y donde siempre hemos ganado", ha remarcado.

También se ha dirigido a Europa y le ha pedido que actúe, que reaccione. Puigdemont ha asegurado que no ha viajado "a Bélgica, sino a Bruselas" como capital europea, y que no desea crear un problema al Gobierno belga sino pedir ayuda a la comunidad internacional y a las instituciones europeas. "Decimos a Europa, necesitamos vuestra ayuda, es un conflicto político que necesita una salida política", ha insistido.

Carles Puigdemont ha afirmado que su Govern acordó el viernes, justo tras declararse la independencia en el Parlament, que "priorizaría la prudencia, la seguridad y la moderación". Ha explicado que decidieron esas prioridades reunidos en el Palau de la Generalitat, tras constatar "datos de fondo contrastados que indicaban que el Gobierno español planteaba una ofensiva altamente agresiva y sin precedentes".

Según ha dicho Puigdemont, el Govern ha preferido que no haya violencia al considerar que no se puede construir la república desde la violencia, y ha abogado por la estrategia de la no confrontación. Es más, ha añadido que la principal prioridad es evitar la violencia.

Por otra parte, ha asegurado que apoya a los cargos que se han quedado en sus puestos. "La gente salvará nuestras instituciones", ha agregado.

"Nunca abandonaremos el Gobierno y vamos a seguir trabajando", ha dicho en una comparecencia en la que se expresó en español, francés, inglés y catalán.

La comparecencia del presidente Carles Puigdemont en el Club de Prensa de Bruselas ha levantado una gran expectación y se han acercado más de 200 periodistas.

Puigdemont ha llegado acompañado por siete de sus consellers cesados por el Gobierno español: Joaquim Forn (Interior), Maritxell Serret (Agricultura), Dolors Bassa (Trabajo), Meritxell Borràs (Gobernación), Toni Comín (Salud) Clara Ponsatí (Enseñanza) y Lluís Puig (Cultura).

(Club de Prensa de Bruselas. Foto: EFE)

Bélgica dice que no invitó a Puigdemont

Por su parte, el primer ministro belga, Charles Michel, ha asegurado que Carles Puigdemont no está en el país "por invitación o iniciativa" del Gobierno belga y que mantiene contactos con el Gobierno de Mariano Rajoy.

En un comunicado, Michel recuerda que "la libre circulación en el seno del espacio Schengen le permiten estar presente en Bélgica sin ninguna otra formalidad" y que "el señor Puigdemont dispone de los mismos derechos y deberes como cualquier ciudadano europeo, ni más ni menos".

El jefe del Ejecutivo belga ha señalado que "según las palabras del señor Puigdemont, ha venido a Bruselas porque se trata de la capital de Europa" y ha incidido en que "será tratado como cualquier otro ciudadano europeo".

No obstante, Michel también ha asegurado que el Gobierno belga mantendrá "contactos diplomáticos regulares con España en las circunstancias actuales" y que velará "por el respeto del Estado de Derecho".

Reunión en Barcelona

Mientras Puigdemont y cinco consellers permanecen en Bruselas, el resto de consellers cesados se han reunido en Barcelona, en el Parlamento catalán, con Oriol Junqueras a la cabeza.